رئيس النواب الإيطالي: مصر قتلت أبرياء للتحايل بشأن مقتل ريجيني

نقلت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية عن رئيس مجلس النواب الإيطالي قولة إن السلطات المصرية قتلت خمسة مواطنين مصريين أبرياء للتحايل على الإيطاليين وتضليل التحقيقات بشأن مقتل ريجيني.

وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، في فبراير/شباط 2016، وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

تصريحات رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو

التحقيقات الإيطالية أثبتت أن المسؤولين عن مقتل ريجيني يعملون في جهاز الأمن الوطني المصري.

التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ووعدني بأنه سيزيل كافة العقبات وأن التحقيقات المصرية ستفضي إلى الكشف عن الحقيقة.

بعد مرور خمسة أشهر لم يحدث شيء وهذا يعني أن السيسي كان كاذبا، الأمر الذي دفعني لتجميد العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري، بإجماع ودعم جميع الأحزاب الإيطالية.

مصر ليست دولة آمنة، ولا تُحترم فيها حقوق الإنسان، وفي ظل استمرار السلطات المصرية في تضليل التحقيقات وعدم الكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، فإنه من المفترض على إيطاليا تجميد استثماراتها في مصر.

رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو (غيتي)

وكتبت صحيفة "المانيفيستو" الإيطالية أن آلاف الإيطاليين نزلوا إلى الساحات العامة لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتله في مصر.

التفاصيل:

الصحيفة قالت إنه في يوم الجمعة، وفي ذات الساعة التي اختفى فيها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل ثلاث سنوات، أضيئت الساحات واحدة تلو الأخرى في أكثر من مئة مدينة إيطالية، حيث نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع لإحياء ذكراه.

المتحدث باسم منظمة العفو الدولية ريكاردو نوري، قال: "إذا وصلنا إلى الذكرى الرابعة لمقتل ريجيني دون الكشف عن الحقيقة، فسوف يكون هذا وصمة عار في تاريخ المؤسسات الإيطالية.

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