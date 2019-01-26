إنهاء الإغلاق الحكومي: ترمب يتراجع في "اختبار القوة" مع الديمقراطيين

وقعت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون ينهي إغلاق الحكومة الاتحادية الجزئي الذي استمر 35 يوما من خلال تمويل مؤقت.

إقرار القانون

مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون كان قد وافق بالإجماع أمس الجمعة على إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية دون أن يطلب الرئيس دونالد ترمب 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ترمب كان قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع النواب لاستئناف عمل الحكومة حتى الخامس عشر من فبراير/ شباط في الوقت الذي يعكفون فيه على بحث طلب ترامب تمويل جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

أقر مجلس النواب على الفور مشروع القانون الذي يقدم التمويل للحكومة حتى 15 فبراير/ شباطK ويمهد السبيل لبدء مفاوضات صعبة بين المشرعين بشأن كيفية التعامل مع مسالة الأمن على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

تهديد

هدد ترمب بإغلاق الحكومة من جديد بعد 15 فبراير/ شباط إذا لم يكن راضيا عن نتائج المفاوضات بين المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحدود أو إعلان حالة الطوارئ ليحصل على التمويل الذي يريده.

ترمب أدلى بهذه التصريحات للصحفيين خلال إحدى المناسبات المتعلقة بالهجرة في البيت الأبيض.

ترمب: أعتقد أن لدينا فرصة جيدة. سنعمل مع الديمقراطيين ونتفاوض معهم وإذا لم نستطيع أن نفعل ذلك سنعلن الطوارئ.. حالة طوارئ عامة.

قد يسمح إعلان الطوارئ لترمب بتجنب الكونغرس وتحويل أموال لبناء الجدار من مبالغ خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.

خسائر بالمليارات

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.

الوكالة: كلفة الإغلاق "قد تكون أسوأ مما توقعناه سابقا.

الوكالة أكدت أن الخسائر أكثر من مبلغ 5,7 مليار دولار الذي طلبه البيت الابيض لبناء الجدار الحدودي.

سجّلت اضطرابات في حركة الطيران الجمعة في عدد من المطارات بسبب النقص في العاملين (رويترز)

دلالات الاتفاق

إثر تعرّضه لضغوط شديدة، أُجبر ترمب في النهاية على التراجع في اختبار القوّة القائم بينه وبين الديمقراطيّين منذ أكثر من شهر، فوافق على ما يُطالب به الديمقراطيّون، أي الخروج من المأزق في الموازنة قبل استئناف أيّ تفاوض حول الجدار الذي يريد بناءه.

يتلقّى هؤلاء الموظّفون رواتبهم كلّ أسبوعين. ومن المقرّر أن يحصلوا على الرّواتب المتأخّرة، إلا أنّ هذا الأمر لن يحصل بالنسبة إلى عدد من الذين يعملون بالتعاقد.

الموظفون الفدراليون مثل موظفي المتاحف وبحارة خفر السواحل الأمريكي لم يتلقوا رواتبهم، حتى عناصر أجهزة الاستخبارات الذين يحرسون البيت الأبيض قاموا بمهامهم دون راتب.

سجّلت اضطرابات في حركة الطيران الجمعة في عدد من مطارات نيويورك وفيلادلفيا بسبب النقص في العاملين، ما فاقم الأزمة، ما أثار مخاوف من تراجع النقل الجوي الأمريكي.

أبدت جمعيّات تُمثّل المراقبين الجوّيين الخميس قلقًا إزاء انعكاس هذا الإغلاق على سلامة النقل الجوّي.

أفادت استطلاعات للرأي منذ مطلع هذا الأسبوع أنّ غالبيّة الأمريكيّين تُحمّل ترمب والجمهوريّين مسؤوليّة عواقب الإغلاق.

يأتي تراجع ترمب عن موقفه في وقت بات تأثير الإغلاق الحكومي وكلفته المالية على الموظفين والاقتصاد الوطني، أكثر وضوحا للإدارة وصانعي القرار في واشنطن، وفيما يبدو أن ترمب هُزم على يد عدوته السياسية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، مما يهدد بإثارة غضب قاعدة ناخبي ترمب اليمينيين.

الديمقراطيون أصروا على موقفهم، معتبرين أن الناخبين سيحملون ترمب مسؤولية الفوضى. وأظهرت استطلاعات الرأي أنهم محقون.

أزمة الإغلاق