أبرز حزب إسلامي جزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

قررت "حركة مجتمع السلم" أبرز حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان 2019، بحسب ما أعلن مسؤول الاتصال بالحزب السبت.
التفاصيل:
- مسؤول الاتصال بالحزب، عبد الله بوعاجي، قال، السبت: "قرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم عبد الرزاق مقري مرشحا للحزب فيها".
- خلال الأيام الماضية، تم تداول معلومات حول رغبة "بو جرة سلطاني" الرئيس السابق للحركة (2003/2013) دخول السباق باسم الحزب، لكن سلطاني أعلن الجمعة في بيان أنه قرر سحب ترشحه بعد استشارات قام بها.
- يعد مقري ثاني شخصية إسلامية تعلن دخول السباق رسميا بعد الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني وهو حزب أسسه قبل سنوات قليلة قياديون منشقون عن حركة مجتمع السلم.
- حركة مجتمع السلم كانت قد دعمت بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله، قبل الابتعاد عنه منذ 2012.
تصريحات مقري:
- إذا انتخبنا الشعب لرئاسة الجمهورية، فسيكون أول مشروع لي التوافق الوطني وجمع الجزائريين والطبقة السياسية حول رؤية سياسية واقتصادية تخرج البلد من الأزمة.
- كل مشاركاتنا في الانتخابات تندرج في إطار المقاومة السياسية.
- الحديث عن العهدة الخامسة فخ يُراد به تحييد وتجميد الأحزاب السياسية في هذا الاستحقاق وإخلاء الساحة أمام جهات معينة فقط، ولا يعقل أن نربط مصيرنا بالوهم وبشيء غير واضح ولا يعلمه أحد بما فيه أقرب المقربين من بوتفليقة.
- على الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته، ولنا كامل الثقة فيه في أن يميز بين البرامج والرجال.
- دور الجيش هو أن يحمي ما يتفق عليه السياسيون وأن يكون حياديا، وأن يؤمن سير الانتخابات.
خلفيات:
- تنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل/نيسان 2019. وأنصاره يدعونه منذ عدة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف حتى الآن عن قراره، وأمامه حتى منتصف ليل 3 مارس/آذار لتقديم ترشحه.
- بوتفليقة كان قدم ترشحه في الانتخابات السابقة في 2014، في آخر أيام المهلة القانونية للترشح.
- السبت الماضي، انطلق سباق الرئاسة، ووصل عدد إعلانات الترشح 94، أغلبها لمستقلين مغمورين، لكن مراقبين في البلاد يعتبرون موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة منعرجا في الاقتراع.
- بوتفليقة (81 عاما) يحكم البلاد منذ عام 1999 ونادرا ما شوهد في أماكن عامة منذ أصيب بجلطة في عام 2013.
- في ديسمبر/ كانون الأول لم يستطع بوتفليقة الذي يستخدم مقعدا متحركا منذ الجلطة التي ألمت به في 2013 مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي كان في زيارة للبلاد وذلك بسبب أنفلونزا حادة.
- كان آخر اجتماع للرئيس الجزائري مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في سبتمبر/ أيلول الماضي. وألغي اجتماعان سابقان له مع كل من ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
- الجيش ألغى انتخابات كان الفوز فيها لحزب إسلامي في عام 1991 ما أشعل حربا أهلية استمرت عقدا وراح ضحيتها مئتا ألف شخص.