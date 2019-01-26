أبرز حزب إسلامي جزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

قررت "حركة مجتمع السلم" أبرز حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان 2019، بحسب ما أعلن مسؤول الاتصال بالحزب السبت.

التفاصيل:

مسؤول الاتصال بالحزب، عبد الله بوعاجي، قال، السبت: "قرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم عبد الرزاق مقري مرشحا للحزب فيها".

خلال الأيام الماضية، تم تداول معلومات حول رغبة "بو جرة سلطاني" الرئيس السابق للحركة (2003/2013) دخول السباق باسم الحزب، لكن سلطاني أعلن الجمعة في بيان أنه قرر سحب ترشحه بعد استشارات قام بها.

يعد مقري ثاني شخصية إسلامية تعلن دخول السباق رسميا بعد الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني وهو حزب أسسه قبل سنوات قليلة قياديون منشقون عن حركة مجتمع السلم.

حركة مجتمع السلم كانت قد دعمت بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله، قبل الابتعاد عنه منذ 2012.

تصريحات مقري:

إذا انتخبنا الشعب لرئاسة الجمهورية، فسيكون أول مشروع لي التوافق الوطني وجمع الجزائريين والطبقة السياسية حول رؤية سياسية واقتصادية تخرج البلد من الأزمة.

كل مشاركاتنا في الانتخابات تندرج في إطار المقاومة السياسية.

الحديث عن العهدة الخامسة فخ يُراد به تحييد وتجميد الأحزاب السياسية في هذا الاستحقاق وإخلاء الساحة أمام جهات معينة فقط، ولا يعقل أن نربط مصيرنا بالوهم وبشيء غير واضح ولا يعلمه أحد بما فيه أقرب المقربين من بوتفليقة.

على الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته، ولنا كامل الثقة فيه في أن يميز بين البرامج والرجال.

دور الجيش هو أن يحمي ما يتفق عليه السياسيون وأن يكون حياديا، وأن يؤمن سير الانتخابات.

خلفيات: