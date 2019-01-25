ملكة بريطانيا توجّه "رسائل مستترة" لقادة بلادها حول البريكست

دعت الملكة إليزابيث الثانية إلى السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، في مناشدة مستترة لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوربي (البريكست).

وحثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إلى السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، في مناشدة لأهل السياسة في بلادها لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوربي والتي صدمت المستثمرين والحلفاء على حد سواء.

أكبر أزمة سياسية في نصف قرن:

تواجه بريطانيا مع استمرار العد التنازلي لموعد انسحابها رسميا من الاتحاد الأوربي في 29 مارس/آذار أكبر أزمة سياسية في نصف قرن.

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلاد من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.. أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

لم تذكر الملكة البالغة من العمر 92 عاما الخروج من الاتحاد الأوربي صراحة في خطاب ألقته أمام معهد المرأة في نورفوك، لكنها قالت إن كل جيل يواجه "تحديات وفرصا جديدة".

ملكة بريطانيا: بينما نحن نبحث عن إجابات جديدة في العصر الحديث.. أفضل أنا عن نفسي الطرق المجربة والمختبرة مثل التحدث بشكل طيب عن بعضنا البعض واحترام اختلاف وجهات النظر والالتقاء للتوصل لأرضية مشتركة وعدم إغفال النظر للصورة الأشمل في أي وقت من الأوقات.

تلك التصريحات، فسرت على أنها إشارة مستترة للعاملين بالسياسة في بريطانيا، إذ قالت (التايمز ) في صدر عناوينها "الملكة تقول للسياسيين المتنازعين: انهوا خلاف الخروج من الاتحاد الأوربي".

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت إن الملكة توجه دون شك رسالة بتلك التصريحات.

يتعين على الملكة باعتبارها رأس الدولة البقاء على الحياد فيما يتعلق برأيها العلني في القضايا السياسيةK كما أنه ليس لها الحق في التصويت.

الملكة كانت قد وجهت- قبل استفتاء أجري في 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة -مناشدة مصاغة بدقة للاسكتلنديين بالتفكير مليا في مستقبلهم.

فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني.

هاموند: الخروج بدون اتفاق خيانة للناخبين