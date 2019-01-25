ملامح صفقة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الإغلاق الحكومي

استأنف زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الخميس المفاوضات للخروج من "الإغلاق" الجزئي للإدارات الفدرالية.

وجاء استئناف المفاوضات بضوء أخضر من البيت الأبيض الذي بات يؤيد قانون ميزانية مؤقت شرط أن يتضمن مبلغا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

التفاصيل:

كتبت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة أن رئيس مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر "اجتمعا ليريا ما إذا كان من الممكن الخروج من المأزق" في الميزانية، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

بعد أسابيع من الإغلاق، تتركز المفاوضات على قانون مالي مؤقت لثلاثة أسابيع.

سارة ساندرز: هذا الحل لن يكون مفيدا إلا إذا تضمن مبلغا كبيرا مخصصا للجدار" الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه للحد من تدفق المهاجرين السريين.

Leader Mitch McConnell and Senator Chuck Schumer are meeting now to see whether or not they can work out of the deadlock. As was made clear to Senator Lindsay Graham, the 3 week CR would only work if there is a large down payment on the wall. — Kayleigh McEnany (@PressSec) January 24, 2019

صرح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام وهو على اتصال دائم بترمب، في مجلس الشيوخ، بأنه تحدث إليه هاتفيا. وقال "إلى أصدقائي الديمقراطيين: المال للجدار ضروري ليمر هذا الاتفاق. لن يكون جدارا إسمنتيا".

مهلة الأسابيع الثلاثة يمكن أن تسمح للجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل إلى اتفاق أوسع، سيكون الرئيس الجمهوري الذي يملك حق تعطيله، مستعدا لتوقيعه، كما قال غراهام. وأضاف أنه يجب على كل طرف أن يبرهن قبل ذلك على "حسن نية".

رفض التصويت على اقتراح ترمب

قبل استئناف المفاوضات بين زعيمي الكتلتين في الكونغرس في اليوم الرابع والثلاثين من الشّلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة، لم يحصد اقتراح تقدم به الرئيس ترمب لتجاوز الأزمة تأييد العدد المطلوب من أعضاء المجلس للتصويت عليه.

يتضمن الاقتراح رصد أموال للجدار على الحدود مع المكسيك إلى جانب تنازل متعلق بمصير مليون مهاجر غير نظامي. وكان يحتاج إلى ستين صوتا ليُحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكنّ الأمر كان متعذرًا لأنّ الجمهوريّين لا يملكون سوى 53 من أصل مئة مقعد في المجلس المذكور.

ليندسي غراهام: إلى أصدقائي الديمقراطيين.. المال للجدار ضروري

خطاب الاتحاد

رمزيًّا، يدلّ إرجاء خطاب ترمب عن حال الاتّحاد، إلى الشّلل الجزئي غير المسبوق الناجم عن أطول "إغلاق" حكومي في تاريخ البلاد.

وبعد هذا الإرجاء، يبقى السؤال الأساسي الذي يبدو مستعصياً: كيف يمكن الخروج من مأزق الميزانيّة الذي يُصيب ربع الإدارات الفدراليّة الأمريكيّة و800 ألف موظف وعددًا كبيرًا من المتعاقدين منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر؟

يكمن جوهر النزاع في الجدار الذي يريد ترمب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير القانونيّة. ويطلب من أجل بنائه أكثر من خمسة مليارات دولار. وفيما يتعلّق بهذه النقطة، كرّر ترمب الخميس "لن نستسلم!"

إلا أنّ الديموقراطيّين يرفضون قطعًا تمويل الجدار الذي يعتبرونه "غير أخلاقي" وغير فعّال. ويقترحون في المقابل تعزيز الأمن على الحدود، خصوصاً على نقاط التفتيش الحدودية حيث تمرّ "90% من المخدرات" وقسم كبير من المهاجرين غير القانونيين، حسب ما قالت نانسي بيلوسي الخميس.

يدعو الديموقراطيّون الرئيس والجمهوريّين إلى الموافقة على قانون تمويل جزئي حتّى الثامن من فبراير/ شباط سيتيح الخروج موقتاً من المأزق، واعدين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أمن الحدود عندما ينتهي "الإغلاق".

في المقابل، يؤمن الاقتراح الجمهوري تمويلاً حكومياً حتى سبتمبر/ أيلول ويتضمّن ميزانية للجدار وكذلك تنازلاً من جانب ترمب الذي عرض السبت إعطاء مهلة ثلاث سنوات لنحو مليون مهاجر معرضين للطرد من الولايات المتحدة بشكل مباشر.

موظفون لجأوا إلى المؤسسات الخيرية لتأمين طعامهم جراء الإغلاق الحكومي (رويترز)

"فليأكلوا البسكويت؟"