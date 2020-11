ملامح صفقة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الإغلاق الحكومي

استأنف زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الخميس المفاوضات للخروج من "الإغلاق" الجزئي للإدارات الفدرالية.

وجاء استئناف المفاوضات بضوء أخضر من البيت الأبيض الذي بات يؤيد قانون ميزانية مؤقت شرط أن يتضمن مبلغا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

التفاصيل:

Leader Mitch McConnell and Senator Chuck Schumer are meeting now to see whether or not they can work out of the deadlock. As was made clear to Senator Lindsay Graham, the 3 week CR would only work if there is a large down payment on the wall.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 24, 2019