مقررة أممية تقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي

ذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل جمال خاشقجي

تصريحات كالامارد

قالت كالامارد لرويترز في بيان بالبريد الإلكتروني "سأقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي السيد جمال خاشقجي وسأبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير حتى الثالث من فبراير".

أضافت أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

مضت تقول "سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو".

كالامارد أكاديمية فرنسية تعمل مديرة لقسم حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وترفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف ولديها تفويض دولي في التحقيق في عمليات الإعدام.

جمال خاشقجي

كان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقتله عملاء سعوديون وقطعوا أوصاله في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول ما أثار غضبا دوليا.

تركيا تطالب بتحقيق دولي

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق اليوم إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

خلفيات

كان المتحدث باسم النائب العام السعودي ذكر العام الماضي أنه جرى احتجاز 21 سعوديا فيما له صلة بالقضية وجهت السلطات اتهامات لأحد عشر منهم وأحالتهم للمحاكمة. وقال النائب العام هذا الشهر إنه يطالب بعقوبة الإعدام لخمسة من الأحد عشر المشتبه بهم.