مقررة أممية تقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي

ذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل جمال خاشقجي
كالامارد أكاديمية فرنسية تعمل مديرة لقسم حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وترفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف ولديها تفويض دولي في التحقيق في عمليات الإعدام.
كان المتحدث باسم النائب العام السعودي ذكر العام الماضي أنه جرى احتجاز 21 سعوديا فيما له صلة بالقضية وجهت السلطات اتهامات لأحد عشر منهم وأحالتهم للمحاكمة. وقال النائب العام هذا الشهر إنه يطالب بعقوبة الإعدام لخمسة من الأحد عشر المشتبه بهم.