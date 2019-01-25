فنزويلا: خطة أمريكية لمساندة غوايدو.. ومادورو يلجأ للقضاء

واصلت الولايات المتحدة الخميس ممارسة الضغوط، طالبة عقد جلسة طارئة السبت لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فنزويلا، على الرّغم من معارضة روسيا. كما دعا بومبيو الخميس، منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بغوايدو "رئيسًا بالوكالة لفنزويلا". غير أنّ الدول الأعضاء في هذه المنظّمة لم تتوصّل إلى موقف مشترك حيال هذه المسألة.