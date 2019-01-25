فرنسا تتحاور مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتهدد بعقوبات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده ستفرض عقوبات وصفها بالصارمة على إيران إذا لم يُفض حوار باريس مع طهران بشأن أنشطتها البالستية ونفوذها الإقليمي إلى نتيجة.

تصريحات لودريان:

فرنسا لديها مطلبان، هما أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ، وأن تتوقف عن تسليمها إلى بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط وإلى "الحوثيين" في اليمن.

إيران يجب أن تكف عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة.

باريس ستكون "حازمة جدا" خصوصا فيما يتعلق بإرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله اللبناني.

بشأن تأخر تشكيل حكومة في لبنان، أكد لودريان أن مسؤولية السياسيين اللبنانيين هي العمل للخروج مما سماه المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه.

وقال دبلوماسيون لـ "رويترز" من قبل إن فرنسا وبريطانيا ودولا أوربية أخرى تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وأشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.

رد إيراني

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال إن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض، وإن طهران ستواصل تطويره بحسب احتياجاتها الدفاعية.

قاسمي: إيران أبلغت الجانب الفرنسي بذلك في المحادثات المتواصلة بينهما.

قاسمي: منظومة إيران الصاروخية، تعتبر جزءا من قدراتها الدفاعية والردعية، وضامنا لأمنها القومي.

قاسمي هدد بأنّ طهران ستعيد النظر في تعاملها مع الدول الأوربية، في حال فرض أي عقوبات جديدة.

بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

معلومات رئيسية:

وقالت وكالة رويترز في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري إن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإيران تشهد توترا مع تفاقم الخلافات بشأن تجارب الصواريخ الباليستية في إيران وعمليات اغتيال معارضين على الأراضي الأوربية.

الوكالة أشارت في تقرير لها اعتمد على تصريحات لمسؤولين ودبلوماسيين أوربيين إلى اجتماع عاصف بين مسؤولين إيرانيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا، انتهى بخرق غير مألوف للبروتوكول عندما وقف المسؤولون الإيرانيون فجأة وخرجوا من الباب وأغلقوه بعنف.

الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون والألمان والدنمركيون والهولنديون والبلجيكيون كانوا في غرفة بوزارة الخارجية الإيرانية قد أزعجوا المسؤولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوربا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوربية، وفقا لما ذكره أربعة دبلوماسيين أوربيين.

أحد الدبلوماسيين الأربعة قال: "كان هناك الكثير من الملابسات غير المتوقعة، لم يعجبهم ذلك، لكننا شعرنا أن علينا نقل مخاوفنا الجادة. يُظهر ذلك أن العلاقة باتت أكثر توترا".

ثار قلق القوى الغربية بسبب إطلاق إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى على سوريا يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي وإجراء تجارب صاروخية وإطلاق قمر صناعي هذا الشهر.

يقول دبلوماسيون إن مؤامرات الاغتيال المزعومة التي دبرتها إيران على الأراضي الفرنسية والدنمركية في 2018 كانت القشة الأخيرة بالنسبة لأوربا. وتنفي طهران المؤامرات وتقول إن تجاربها الصاروخية دفاعية تماما.

دبلوماسي من الشرق الأوسط بإحدى البعثات الدبلوماسية في أوربا قال: "الاتهامات بحق إيران على مدى الأشهر القليلة الماضية أيقظت بعض الدول في أوربا التي كانت ضد انتهاج سياسة أكثر تشددا مع إيران".

ألقت هولندا علنا بالمسؤولية على إيران فيما يتعلق بعمليات قتل على أراضيها في عامي 2015 و2017. ونفت طهران أي دور لها في ذلك.

خلفية: