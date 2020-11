شاهد: ترمب يعلن اتفاقا لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي ويعيد العمل في المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي إعلان ترمب، الجمعة، بعد خمسة أسابيع من الإغلاق بسبب خلاف بشأن تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب إن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود، مضيفاً أنه يتمنى أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون خلال هذه الفترة إلى اتفاق يضمن أمن الحدود.

تصريحات ترمب:

أزمة في المطارات

Nancy just said she “just doesn’t understand why?” Very simply, without a Wall it all doesn’t work. Our Country has a chance to greatly reduce Crime, Human Trafficking, Gangs and Drugs. Should have been done for decades. We will not Cave!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019