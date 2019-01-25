شاهد: ترمب يعلن اتفاقا لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي ويعيد العمل في المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي إعلان ترمب، الجمعة، بعد خمسة أسابيع من الإغلاق بسبب خلاف بشأن تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب إن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود، مضيفاً أنه يتمنى أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون خلال هذه الفترة إلى اتفاق يضمن أمن الحدود.

تصريحات ترمب:

أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها.

بعد وقت قصير سأوقع مشروع قرار لفتح حكومتنا مدة ثلاثة أسابيع حتى 15 فبراير/ شباط المقبل.

إذا لم نحصل على تمويل لبناء الجدار بحلول 15 فبراير المقبل فهناك احتمال لعودة الإغلاق الحكومي.

لا يمكن تأمين كل مصالحنا وهيئاتنا بدون تأمين حدودنا أولا.

لم يتطوع أي من النواب الديمقراطيين لاستقبال المهاجرين إلى ولاياتهم.

قوانين الهجرة لدى الولايات المتحدة قديمة جدا والعالم يسخر منا بسببها.

يمكننا وقف كافة عمليات تهريب المخدرات إلى بلادنا إذا أقمنا الجدار الحدودي.

يمكننا وقف عمليات الاتجار بالبشر بنسبة 100 بالمئة إذا شيدنا الجدار الحدودي.

ثبت نجاح أي جدار بني لتأمين أمن الحدود وإسرائيل نجحت في تأمين حدودها تماما بعد إقامة جدارها.

أزمة في المطارات

ضرورة حل مشكلة الإغلاق الحكومي أصبحت متزايدة بعد أن بات يؤثر على المطارات المزدحمة في البلاد.

عدة مطارات شهدت اليوم تأخيرا في الرحلات في أجزاء من شرق الولايات المتحدة بسبب نقص الموظفين في المطارات التي تلقى فيها الموظفون، ومن بينهم المراقبون الجويون، أوامر بالعمل بدون رواتب.

إدارة الطيران الفدرالي ذكرت أنه تم تأخير رحلات في مطار لاغوارديا، ثالث أكبر مطارات منطقة نيويورك، كما شهدت مطار أطلنطا الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، تأخيرات تصل إلى ساعة.

شهد الكونغرس الأمريكي معركة سياسية بين الرئيس دونالد ترمب والديموقراطيين بحثا عن حل لشلل أصاب ربع الإدارات الفدرالية التي بات بعض موظفيها، الذين كانوا سيحرمون من راتب ثان، يعتمدون على المساعدات الغذائية.

رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، قالت إن أي اتفاق ينص على دفعة أولى للجدار الذي يريده ترمب لن يمر.

وسائل إعلام أمريكية نقلت عن بيلوسي قولها "آمل ألّا يعني هذا الأمر تخصيص دفعة أولى كبيرة للجدار"، مضيفة "لا أدري ما إذا كان يعلم عمّا يتحدّث".

ترمب كان قد اضطر لإرجاء خطابه عن حال الاتحاد إلى ما بعد انتهاء "الإغلاق" الحكومي بعد أن أبلغته بيلوسي بتعذّر إلقائه خطابه السنوي في قاعة مجلس النواب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.

على الرغم من رضوخه في مسألة الخطاب بقي ترمب مصرا على طلبه رصد مبلغ 5,7 مليارات دولار ضمن الميزانية لتمويل بناء الجدار الحدودي.

قبيل التصويت في المجلس كتب ترمب على تويتر متوجّها إلى بيلوسي "لن نرضخ".

Nancy just said she “just doesn’t understand why?” Very simply, without a Wall it all doesn’t work. Our Country has a chance to greatly reduce Crime, Human Trafficking, Gangs and Drugs. Should have been done for decades. We will not Cave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

صعود الأسهم

الأسهم الأمريكية صعدت عند الفتح، الجمعة، بفضل نتائج تهدئة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وإلغاء الإغلاق الحكومي الأمريكي والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 133.97 نقطة بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 24687.21 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.11 نقطة أو 0.57 بالمئة مسجلا 2657.44 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 54.72 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 7128.19 نقطة عند الفتح.

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