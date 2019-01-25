رويترز: تنظيم الدولة هاجم جنودا مصريين وأسر مسيحيا في سيناء

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تنظيم الدولة الإسلامية قوله إنه شن هجوما على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء قبل أسبوع وأسر خبيرا مسيحيا في البحث الجنائي.

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مقابلة له مع برنامج ستون دقيقة الذي يذاع على قناة (CBS) الأمريكية وتم بثه بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، بتعاون الجيش المصري مع نظيرة الإسرائيلي في العمليات الأمنية والعسكرية ضد ما سماهم الإرهابيين في سيناء.

التفاصيل:

التنظيم قال في صحيفته الأسبوعية النبأ التي نشرت، أمس الخميس، إن الرجل كان مشاركا في حملة حكومية ضد عناصر التنظيم. ولم يذكر التنظيم مزيدا من التفاصيل.

التنظيم ذكر أن الهجوم وقع يوم 18 يناير/ كانون الثاني، غربي العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء. وأضاف أن ضابطا مصريا قتل وأصيب جنديان وأن عددا من الجنود المصريين قتلوا أو أصيبوا في الأسبوع المنصرم.

مصدران أمنيان في شمال سيناء أكدا الواقعة وقالا إن ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا وإن الرجل المسيحي كان يركب حافلة عندما أُسر.

وقال الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، إن قوات الأمن المصرية قتلت 59 مسلحا في شبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة وخسرت سبعة من رجالها.

وذكر الجيش أن الأرقام تغطي الفترة الأخيرة دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات. ولم يكشف عن هويات المشتبه بهم أو انتماءاتهم.

وأطلق الجيش المصري، عملية "مجابهة شاملة" في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد منذ فبراير/ شباط 2018، وهي العملية التي أعلنها الجيش بتكليف رئاسي.

خلفية: