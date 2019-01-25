البث الحي
سياسة|الفلبين

تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبين

وافقت الغالبية في جنوب الفيليبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة
وافقت الغالبية في جنوب الفيليبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة
25/1/2019

وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثيرون أن ترسي سلاما في البلد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.

ما القصة؟
  • أيّد غالبية من بين نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.
  • ستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر حركة مسلحة في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.
  • سيستكمل الاستفتاء في عدد من المناطق التي تعذر إجراؤه فيها، الإثنين، بسبب مشاكل تأخير إدارية في 6 فبراير/شباط المقبل.
  • يؤيد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.
مسلمو المورو في الفلبين يحتفلون بنتائج الاستفتاء (غيتي)
قانون إقامة المنطقة:
  • ينص القانون المتعلق بـ "بانغسامورو" الذي يحدد معالم المنطقة الجديدة، على أن تتلقى هذه المنطقة في السنوات العشر المقبلة 950 مليون دولار من مساعدات التنمية، إلى جانب جزء من الضرائب التي تجبى فيها.
  • ستكون الشرطة تحت سلطة مانيلا، ويأمل كثر في أن يسهم التعاون الأمني الوثيق مع قادة منطقة بانغسامورو في وضع حد للفلتان الأمني المستشري.
  • ينص القانون أيضا على تسريح ثلث مقاتلي جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين ألفا.
معلومات رئيسية:
  • زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مراد إبراهيم قال: "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا: "إنه فوز ساحق لا مثيل له".
  • يأمل المقاتلون والحكومة المركزية في مانيلا أن تجتذب منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي الاستثمارات اللازمة لإخراج المنطقة من الفقر المدقع الذي يجعلها أرضا خصبة للتطرف.
  • في إطار عملية سلام انضّمت جبهة مورو الإسلامية للتحرير إلى القوات الحكومية في تصديها لفصائل مسلّحة متطرفة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية شنّت عمليات ترهيب في جنوب الفلبين.
زعيم &quot;جبهة مورو الإسلامية للتحرير&quot; مراد إبراهيم (غيتي)
خلفية:
  • قتل نحو 150 ألف شخص جراء المعارك التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.
  • مسلمون كانوا حملوا السلاح في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في منطقة مينداناو التي يعتبرونها أرض أجدادهم، والتي وصلها التجار المسلمونفي القرن الثالث عشر.
  • منطقة بانغسامورو هي نسخة موسّعة لمنطقة الحكم الذاتي السابقة التي لم تكن قادرة على الحكم بشكل فاعل بسبب محدودية صلاحياتها واتهامات الفساد التي طاولتها.
  • التخلي عن السلاح ينطوي على تعقيدات بالنسبة للمتمردين الذين يعيشون في منطقة تنحسر فيها سيادة القانون وحيث حمل السلاح هو وسيلة للدفاع عن النفس وحماية العائلة من الجرائم.
  • يشكّل الانتقال من حركة مسلحة إلى ممارسة الحكم تحديا بالنسبة للممقاتلين بسبب محدودية خبراتهم السياسية والبيروقراطية.

    

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)