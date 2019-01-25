تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبين

وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثيرون أن ترسي سلاما في البلد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.

ما القصة؟

أيّد غالبية من بين نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء "إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي"، بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و"جبهة مورو الوطنية للتحرير" المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.

ستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر حركة مسلحة في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

سيستكمل الاستفتاء في عدد من المناطق التي تعذر إجراؤه فيها، الإثنين، بسبب مشاكل تأخير إدارية في 6 فبراير/شباط المقبل.

يؤيد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.

مسلمو المورو في الفلبين يحتفلون بنتائج الاستفتاء (غيتي)

قانون إقامة المنطقة:

ينص القانون المتعلق بـ "بانغسامورو" الذي يحدد معالم المنطقة الجديدة، على أن تتلقى هذه المنطقة في السنوات العشر المقبلة 950 مليون دولار من مساعدات التنمية، إلى جانب جزء من الضرائب التي تجبى فيها.

ستكون الشرطة تحت سلطة مانيلا، ويأمل كثر في أن يسهم التعاون الأمني الوثيق مع قادة منطقة بانغسامورو في وضع حد للفلتان الأمني المستشري.

ينص القانون أيضا على تسريح ثلث مقاتلي جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين ألفا.

معلومات رئيسية:

زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مراد إبراهيم قال: "نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف"، مضيفا: "إنه فوز ساحق لا مثيل له".

يأمل المقاتلون والحكومة المركزية في مانيلا أن تجتذب منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي الاستثمارات اللازمة لإخراج المنطقة من الفقر المدقع الذي يجعلها أرضا خصبة للتطرف.

في إطار عملية سلام انضّمت جبهة مورو الإسلامية للتحرير إلى القوات الحكومية في تصديها لفصائل مسلّحة متطرفة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية شنّت عمليات ترهيب في جنوب الفلبين.

زعيم "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مراد إبراهيم (غيتي)

خلفية: