الصادق المهدي يدعو "لرحيل" نظام البشير وخروج مئات في مسيرة

أعلن الصادق المهدي أبرز زعيم معارض في السودان، الجمعة، أنه يؤيد "الحراك الشعبي" في البلاد مؤكدا أن نظام الرئيس عمر البشير "يجب أن يرحل".

وأوضح المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، في خطبة الجمعة بحضور مئات من مناصريه "نؤيد هذا الحراك الشعبي. ونحن له داعمون".

تصريحات المهدي:

قتل أكثر من 50 شخصا منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

أهم مطالب هذا الحراك الشعبي هو "أن هذا النظام يجب أن يرحل وتحل محله حكومة انتقالية".

سنحتشد في المظاهرات السلمية والاعتصامات داخل وخارج السودان.

نؤيد الحراك الشعبي، وندعو إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي أو اللفظي.

أطالب كافة قوى بلادنا العسكرية والنظامية بأن لا تُستغل في سفك دماء الأبرياء؛ إذ إن شرفهم المهني وحقوق المواطنة يمنعان ذلك.

الوضع في البلاد تأزم والرئيس عمر البشير أمامه فرصة تاريخية للتنحي استجابة للمطالب الشعبية، وتجنيب البلاد كافة المخاطر المتوقعة.

استمرار المظاهرات

مئات المحتجين خرجوا في مسيرة في أم درمان بعد صلاة الجمعة حتى أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مسعى لتفرقة الجمع.

في وقت متأخر أمس الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهرا توفي خلال تجمع في أم درمان.

لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات قالت إن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما الخميس.

بذلك ترتفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى ثلاثين، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين. وقدرت منظمات حقوقية من جهتها عدد القتلى بأكثر من 40.

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