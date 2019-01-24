مقتل متظاهرين إثنين في أم درمان بالسودان

قُتل متظاهران وأصيب عدد آخر، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أم درمان السودانية، اليوم الخميس، فيما تواصلت الاحتجاجات الليلية في عدد من أحياء ولاية الخرطوم

واصل متظاهرون للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاتهم الشعبية في أكثر من مدينة، إذ أحصى تجمع المهنيين السودانيين اليوم، 30 تظاهرة في مختلف أنحاء البلاد وخصوصاً الخرطوم، أم درمان، القضارف، بورتسودان، سنار، المناقل وبحري.

قال عامر محمد إبراهيم، رئيس لجنة التحقيقات التي شكلتها النيابة العامة للتقصّي حول الأحداث الأخيرة، إن عدد قتلى الاحتجاجات السودانية ارتفع إلى 29 قتيلًا بعد مقتل متظاهر اليوم.

أضاف عامر : "تلقينا بلاغًا بوفاة عبد العظيم أبوبكر (24 عامًا) أثناء تظاهرات اليوم في أم درمان، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة"، دون توضيح لسبب الوفاة

في وقت لاحق، أعلنت لجنة أطبّاء السودان في بيانٍ لها، مقتل متظاهرين اثنين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم.

ذكر ناشطون، أن عددًا من المحتجين أصيبوا بالرصاص في عدد من المناطق. ونُقل عن أسرة رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن حفيده واسمه مأمون الإمام الحلو، قد أصيب بطلق ناري في رجله خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان.

وفقًا لشهود عيان، فإن المحتجّين سيطروا الليلة، على مسافة واسعة من شارع الأربعين بأم درمان، مع غياب كامل لقوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، فيما تستمر عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين في حيّ بري، شرق الخرطوم.

كان مئات المحتجين تجمعوا في حي بري، استجابة لدعوة وجهها تجمع المهنيين المعارض للخروج في "موكب التنحي"، المقرر أن يتجه للقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

هتف المحتجون بشعارات تطالب بإسقاط النظام، رافعين في الوقت نفسه شعارات أخرى تؤكد سلمية احتجاجاتهم وتندد بقتل متظاهرين.

دخلت احتجاجات السودان، أمس الأربعاء، أسبوعها السادس على التوالي وسقط فيها 29 قتيلًا، حسب الإحصاءات الحكومية، في حين تتحدث المعارضة عن مقتل أكثر من 40 متظاهرًا منذ بدء الاحتجاجات.

بدورها طالبت الأمم المتحدة، الخميس، قوات الأمن السودانية بتجنب "استخدام القوة المفرطة" ضد المحتجين على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.