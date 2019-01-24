مقتل عنصر أمني في اشتباك مع قوات الجيش شرقي السودان

قتل أحد أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني، وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، في اشتباك وقع بين أفراد من الخدمة والجيش في بورتسودان شرقي البلاد.

الأول من نوعه:

الحادث الذي وقع في مدينة البحر الأحمر، هو الأول من نوعه بين القوات الأمنية والعسكرية منذ موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت السودان بدأت في 19 ديسمبر/كانون أول المنصرم.

شرطة ولاية البحر الأحمر، قالت إن فردًا من جهاز الأمن قُتل في المواجهات التي وقعت بين أفراد من الأمن والجيش في بورتسودان مساء الأربعاء.

حقوقي محمد موسي مدير شرطة الولاية، أوضح في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على موقع شرطة الولاية في فيسبوك، أن "احتكاكات بين أفراد الجيش والأمن خلفت أيضًا عددًا من الإصابات بين الطرفين وتم إسعافهم الى المستشفى".

لم يذكر موسى الأسباب التي أدت إلى الاحتكاكات، كما لم يأتِ على ذكر تفاصيل أخرى.

موسى أشار إلى أنه تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين.

اشتباكات بورسودان: