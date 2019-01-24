مراسلون بلا حدود: 32 صحفيا على الأقل محتجزين في سجون السيسي

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 32 صحفيا على الأقل يقفون وراء القضبان في مصر.
بيان المنظمة
- ذكرت المنظمة في بيان لها " بمناسبة الزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر الأحد المقبل 27 يناير/كانون الثاني، تود مراسلون بلا حدود التذكير بأن 32 صحفياً على الأقل وراء القضبان في مصر"
- وفقاً للمعلومات التي جمعتها مراسلون بلا حدود، يقف حالياً ما لا يقل عن 32 صحفياً مصرياً وراء القضبان، معظمهم قيد الحبس الاحتياطي، علماً أن فترة الاحتجاز تتجاوز أحياناً الحد الأقصى القانوني، بينما لا يعرفون بالضبط التهم الموجهة إليهم رسمياً.
- وقد حوكم أربعة منهم أمام القضاء العسكري، الذي عادة ما تتسم محاكمه بالغموض والإجحاف في حق المدنيين. وجدير بالذكر أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود منتصف العام الماضي.
- وعادة ما ترى السلطات المصرية في العمل الصحفي الناقد تهديداً خطيراً لأمن الدولة، إذ غالباً ما يعمل الصحفيون المحتجزون في وسائل الإعلام المعارضة المحظورة من قبل السلطات أو يشتغلون على مواضيع حساسة، كما هو الحال بالنسبة للمصور شوكان الذي تم اعتقاله بينما كان يتأهب لتغطية التفريق الدموي لاعتصام رابعة العدوية، أو الصحفي والباحث إسماعيل الاسكندراني، الذي نُشرت له مقالات عن العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة سيناء، ناهيك عن الصحفي المستقل محمد الحسيني حسن، الذي حاول إنجاز تقرير عن غلاء المعيشة أو معتز ودنان، الذي أجرى مقابلة مع هشام جنينة، أحد رموز مكافحة الفساد، حول قضية تشير بأصابع الاتهام إلى بعض أجهزة الدولة.
- وبالإضافة إلى اعتقالهم التعسفي، يعيش الصحفيون المحتجزون ظروفاً مزرية داخل السجون حيث يعانون من سوء المعاملة. وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر بحاجة إلى جراحة عاجلة، لكن التأجيل يطالها منذ أشهر.
- وأضافت المنظمة " لا يتوقف اضطهاد الصحفيين المصريين عند الزج بهم في السجون. فحتى بعد إطلاق سراحهم، يتعين على العديد منهم الذهاب إلى مركز الشرطة عدة مرات في الأسبوع، علماً أن هناك من يُمنعون من مغادرة البلاد، فيما يتم تهديد البعض بمزيد من الملاحقات.
- وسلطت المنظمة الضوء على عشرة أسماء إعلامية بارزة من ضحايا الاحتجاز التعسفي وهم " الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين والصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان وعمر محمد علي وإسماعيل الإسكندراني وهشام جعفر ومعتز ودنان ومحمد إبراهيم محمد رضوان ومحمد الحسيني حسن وحسن البنا مبارك وأحمد السخاوي".