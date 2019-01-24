مايكل كوهين: ترمب هددني وعائلتي بسبب إفادة الكونغرس

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "تعرّض للتهديد" من قبل الرئيس الأمريكي، ما دفعه لإرجاء شهادته المقرّرة أمام الكونغرس.

التفاصيل

لاني ديفيس محامي كوهين: ترمب ومحاميه الشخصي رودي جولياني هددا كوهين وعائلته، ما أجبره على إلغاء جلسة مقررة في 7 فبراير/شباط المقبل لإدلائه بإفادته أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب كان يُتوقّع أن يتحدّث خلالها عن الفترة التي عمل فيها لمصلحة ترمب.

ديفيس: كوهين استجاب لنصيحة محاميه بإرجاء الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

ديفيس: يتعين على كوهين وضع سلامة عائلته في المقام الأول.

نفي ترمب

لدى سؤال ترمب بشأن إذا ما كان قد هدّد كبير مساعديه السابق أجاب: أقول إن الحقيقة تهدّده، الحقيقة فقط هي التي تهدّده.

لجنة الرقابة في مجلس النواب

رئيسا لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب الديموقراطي إيلايجا كامينغز ولجنة الاستخبارات آدم شيف قالا إن كوهين ضحية عملية ترهيب شهود مخالفة للقانون.

بيان لرئيسي اللجنتين: محاولات ترهيب الشهود وتخويف عائلاتهم أو منعهم من الإدلاء بإفاداتهم أمام الكونغرس هي تكتيكات عصابات كلاسيكية ندينها بأشد العبارات.

إفادة بشأن شراء صمت وكذب

كوهين كان قد قرر الإدلاء بإفادته أمام مجلس النواب بعد أن حُكم عليه في ديسمبر/كانون الأول بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهم عدة بينها مخالفة قوانين تمويل الحملات الانتخابية وبالكذب على الكونغرس في إفادة سابقة.

كوهين البالغ 52 عاما قال خلال التحقيق إن ترمب أمره بدفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترمب أقام معهما علاقة قبل الانتخابات التي جرت في 2016.

اعترف كوهين بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام الكونغرس بشأن برج يحمل اسم ترمب مؤلف من مئة طبقة في موسكو، مؤكداً أن المحادثات مع مسؤولين روس انتهت في يناير/كانون الثاني 2016.

كان يتوقّع أن تتناول إفادته هذين الموضوعين بالإضافة إلى تقرير مدو نُشر الأسبوع الماضي يفيد بأن كوهين أبلغ المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يتولى التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، أن الرئيس الأمريكي هو من طلب منه الكذب على الكونغرس.

نفى ترمب ذلك، وأصدر مكتب مولر بيانا نادرا وصف فيه تقرير "بازفيد" بأنه "غير دقيق"

ترمب يهاجم حما كوهين

بعد أن قال كوهين للمحققين، في إطار صفقة إقراره بالذنب، إنه كذب لحماية الرئيس، هاجمه ترمب مرّتين على تويتر متناولا في تغريدتيه زوجة كوهين لاورا وحماه شاسترمان، الذي يملك شركة سيارات أجرة في نيويورك وشيكاغو تتعامل مع كوهين.

يوم الأحد، قال جولياني لشبكة "سي إن إن": ترمب لم يكن يحاول ترهيب كوهين.

جولياني: بالطبع… إذا كان حموه مجرما بنظر محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك… قد يكون متورطا بما يسمى جريمة منظّمة.