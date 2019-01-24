قبل زيارة ماكرون للقاهرة.. مطالبات لفرنسا بوقف بيع أسلحتها لمصر

طالبت منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان السلطات الفرنسية الخميس بإعادة النظر في سياستها على صعيد بيع الأسلحة إلى مصر

من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة يوم الأحد المقبل وعقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان

قال أنطوان مادلان المسؤول الإعلامي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي، "ندعو السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في الطريقة التي تعتمدها لتصدير الأسلحة المستخدمة اليوم في مصر للقمع"، موجها النقد إلى قمع "صُنع في فرنسا".

أعرب انطوان مادلان عن أسفه بالقول إن "الشراكة بين فرنسا ومصر شراكة تجارية مثمرة جدا لكنها قبل كل شيء شراكة فصامية لأنها تدفع بفرنسا إلى مخالفة التزاماتها الدولية".

وأضاف أن فرنسا تعهدت قانونيا في اتفاقات دولية، "بألا تبيع أسلحة او معدات مراقبة إذا كانت ستستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

أوضح ايف برينيي، المسؤول عن برنامج "مسؤولية الدول والمؤسسات" لدى منظمة العفو الدولية، "ننتظر رسائل قوية وتغييرات على صعيد الممارسة، خصوصا حول مسألة تسليم أسلحة فرنسية الى مصر".

صفقة رافال جديدة

بحسب صحيفة "لا تريبون" فإن فرنسا يمكن أن تضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع مصر 12 طائرة مقاتلة من نوع رافال خلال زيارة إيمانويل ماكرون، علما أن القاهرة حصلت في الماضي على طائرات رافال.

جاء في تقرير نشره في حزيران/يونيو عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن مبيعات الأسلحة من باريس إلى القاهرة ارتفعت من 39،6 مليون يورو في 2010 إلى 1،3 مليار في 2016.

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