شاهد/مقتطفات.. بريطانيا: لندن لن تطبع علاقتها مع دمشق

تناولت فقرة "مقتطفات" على الجزيرة مباشر اليوم أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في مختلف أنحاء العالم.
موسكو
- الرئيس الروسي: ناقشنا الإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان الاستقرار في محافظة إدلب.
- الرئيس التركي: التعاون الروسي التركي يشكل حجز الزاوية في إنهاء النزاع في سوريا.
- الرئيس التركي: هدفنا الرئيسي في سوريا مواجهة الجماعات الإرهابية ولابد من تسريع تشكيل لجنة الدستور السوري.
- الرئيس التركي: العمل مستمر على إنشاء منطقة آمنة في سوريا وليس لدينا مشكلة مع روسيا بهذا الأمر.
لندن
- أليستر بيرت/ وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية
- وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية: لندن لن تطبع علاقاتها بسوريا ولا يمكن للأسد مواصلة الحكم كما كان.
نيويورك
- بشار الجعفري /المندوب السوري لدى الأمم المتحدة
- بشار الجعفري يشير إلى إمكانية رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق بمثله على مطار تل أبيب.
الخرطوم
- وزير الخارجية السوداني: لا علاقة لزيارة البشير إلى قطر بما يحدث في السودان وهي مقررة منذ زمن بعيد.
- وزير الخارجية السوداني: المباحثات السودانية القطرية تناولت أزمة السودان الاقتصادية وسبل معالجتها.
- وزير الخارجية السوداني: المباحثات تناولت الاستعدادات التي تجريها الدوحة لعقد مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.
- وزير الخارجية السوداني: الرئيس عمر البشير ثمّن الجهود القطرية لتحقيق السلام والأمن في إقليم دارفور.
تصريحات وزير الخارجية القطري
- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري
- وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: قررنا شراء سندات من لبنان بقيمة 500 مليون دولار لدعم اقتصاده وكقرار استثماري.
- وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: لبنان لم يسبق له التخلف عن سداد ديونه ونثق في اقتصاده وشعبه.
نيويورك
- مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة: الحصار على قطر يفرز آثارا خطيرة على استقرار المنطقة ومنظومة مجلس التعاون.
المغرب
- وزير الخارجية المغربي: لا ننظر إلى العلاقات مع دول الخليج بشكل مرحلي بل نراها استراتيجية.