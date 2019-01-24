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سياسة

شاهد/مقتطفات.. بريطانيا: لندن لن تطبع علاقتها مع دمشق

24/1/2019

تناولت فقرة "مقتطفات" على الجزيرة مباشر اليوم أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في مختلف أنحاء العالم.

موسكو 

  • الرئيس الروسي: ناقشنا الإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان الاستقرار في محافظة إدلب.
  • الرئيس التركي: التعاون الروسي التركي يشكل حجز الزاوية في إنهاء النزاع في سوريا.
  • الرئيس التركي: هدفنا الرئيسي في سوريا مواجهة الجماعات الإرهابية ولابد من تسريع تشكيل لجنة الدستور السوري.
  • الرئيس التركي: العمل مستمر على إنشاء منطقة آمنة في سوريا وليس لدينا مشكلة مع روسيا بهذا الأمر.

 

لندن 

  • أليستر بيرت/ وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية
  • وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية: لندن لن تطبع علاقاتها بسوريا ولا يمكن للأسد مواصلة الحكم كما كان.

 

 نيويورك 

  • بشار الجعفري /المندوب السوري لدى الأمم المتحدة
  • بشار الجعفري يشير إلى إمكانية رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق بمثله على مطار تل أبيب.

 

الخرطوم

  • وزير الخارجية السوداني: لا علاقة لزيارة البشير إلى قطر بما يحدث في السودان وهي مقررة منذ زمن بعيد.
  • وزير الخارجية السوداني: المباحثات السودانية القطرية تناولت أزمة السودان الاقتصادية وسبل معالجتها.
  • وزير الخارجية السوداني: المباحثات تناولت الاستعدادات التي تجريها الدوحة لعقد مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.
  • وزير الخارجية السوداني: الرئيس عمر البشير ثمّن الجهود القطرية لتحقيق السلام والأمن في إقليم دارفور.

 تصريحات وزير الخارجية القطري

  • الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري
  • وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: قررنا شراء سندات من لبنان بقيمة 500 مليون دولار لدعم اقتصاده وكقرار استثماري.
  • وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: لبنان لم يسبق له التخلف عن سداد ديونه ونثق في اقتصاده وشعبه.

 نيويورك 

  • مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة: الحصار على قطر يفرز آثارا خطيرة على استقرار المنطقة ومنظومة مجلس التعاون.

المغرب 

  • وزير الخارجية المغربي: لا ننظر إلى العلاقات مع دول الخليج بشكل مرحلي بل نراها استراتيجية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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