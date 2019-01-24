شاهد/مقتطفات.. بريطانيا: لندن لن تطبع علاقتها مع دمشق

تناولت فقرة "مقتطفات" على الجزيرة مباشر اليوم أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في مختلف أنحاء العالم.

موسكو

الرئيس الروسي: ناقشنا الإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان الاستقرار في محافظة إدلب.

الرئيس التركي: التعاون الروسي التركي يشكل حجز الزاوية في إنهاء النزاع في سوريا.

الرئيس التركي: هدفنا الرئيسي في سوريا مواجهة الجماعات الإرهابية ولابد من تسريع تشكيل لجنة الدستور السوري.

الرئيس التركي: العمل مستمر على إنشاء منطقة آمنة في سوريا وليس لدينا مشكلة مع روسيا بهذا الأمر.

لندن

أليستر بيرت/ وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية

وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية: لندن لن تطبع علاقاتها بسوريا ولا يمكن للأسد مواصلة الحكم كما كان.

نيويورك

بشار الجعفري /المندوب السوري لدى الأمم المتحدة

بشار الجعفري يشير إلى إمكانية رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق بمثله على مطار تل أبيب.

الخرطوم

وزير الخارجية السوداني: لا علاقة لزيارة البشير إلى قطر بما يحدث في السودان وهي مقررة منذ زمن بعيد.

وزير الخارجية السوداني: المباحثات السودانية القطرية تناولت أزمة السودان الاقتصادية وسبل معالجتها.

وزير الخارجية السوداني: المباحثات تناولت الاستعدادات التي تجريها الدوحة لعقد مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.

وزير الخارجية السوداني: الرئيس عمر البشير ثمّن الجهود القطرية لتحقيق السلام والأمن في إقليم دارفور.

تصريحات وزير الخارجية القطري

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري

وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: قررنا شراء سندات من لبنان بقيمة 500 مليون دولار لدعم اقتصاده وكقرار استثماري.

وزير خارجية قطر لبلومبيرغ: لبنان لم يسبق له التخلف عن سداد ديونه ونثق في اقتصاده وشعبه.

نيويورك

مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة: الحصار على قطر يفرز آثارا خطيرة على استقرار المنطقة ومنظومة مجلس التعاون.

المغرب