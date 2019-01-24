شاهد: قائد شرطة الاحتلال يتقدّم اقتحاما "استفزازيا" لقبة الصخرة

اقتحم قائد شرطة الاحتلال في القدس، يورام هليفي، صباح اليوم، مصلى قبة الصخرة وباحات المسجد الأقصى على رأس مجموعة من الجنود القدامى الذين شاركوا في احتلال القدس بحرب الـ67.

مستوطنون يقتحمون مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشدّدة من عناصر شرطة الاحتلال pic.twitter.com/lKw1OkHTqs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2019

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة.

اقتحام قبة الصخرة:

وفقا لدائرة الأوقاف في القدس، فإن عناصر من الوحدات الخاصة قاموا باقتحام ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة وأبعدوا الفلسطينيين، لتوفير الحماية لاقتحامات جماعية لعناصر الشرطة.

الاقتحامات تقدّمها هليفي، مع 85 عنصرًا من المحاربين القدامى الذين احتلوا المسجد الأقصى عام 1967 وأيضًا برفقته طاقم تصوير تابع للشرطة الإسرائيلية إلى جانب 41 مستوطنًا.

أثناء اقتحامهم لمسجد قبة الصخرة، تصدّت لهم إحدى النساء الفلسطينيات -من سكان الداخل الفلسطيني- مبينة لهم أن تواجدهم ممنوع، لكن أحد عناصر شرطة الاحتلال وقف أمامها لحماية المجموعة.

هليفي والعسكريون نفذوا جولة استفزازية في المسجد وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان، وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة، فيما جددت عصابات المستوطنين اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى بحراسة مشددة أيضًا.

قائد شرطة الاحتلال في القدس, يورام هليفي

تصريحات وزير الأوقاف, يوسف ادعيس:

هذه الاقتحامات، التي أصبحت تتشكل من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية مدعومة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة تهدد التواجد الإسلامي في الأقصى.

تكرر الاقتحامات يكرس ما يسعى الاحتلال لتمريره يوميًا من تقسيم زمني ومكاني للمسجد، خاصة من خلال استرجاع ذكريات هذه الحفنة من المحاربين التي دنست طهارة الأقصى باحتلاله.

هناك ازدياد واضح وملموس في عدد ونوعية المقتحمين للأقصى فقد ارتفع إلى خمسة أضعاف مقارنة بالعام 2009.

نطالب العالمين العربي والإسلامي للتعامل مع هذه الاقتحامات بخطورة واضحة قبل أن يتهدد الوجود المادي للأقصى.

قائد شرطة الاحتلال والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى

خلفية:

قبل عشرة أيام، حاصرت قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة والمصلين المتواجدين بداخله وعددًا من حراس وسدنة المسجد، بعد منعهم جنديا إسرائيليًا من دخول المسجد بقبعته التلمودية (كيبا) واضطروا إلى إغلاقه.

التوتر ساد محيط الأقصى وتجمعت حشود فلسطينية من كل مكان نحو المسجد المبارك لإجبار الاحتلال على فك حصاره، الذي انتهى بالفعل مساء ذات اليوم بعد اعتداءات على الجموع بينهم الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى.