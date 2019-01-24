شاهد: برلمانيون بريطانيون يطالبون بزيارة المعتقلات في السعودية

طالبت لجنة تحقيق بريطانية تتشكل من أعضاء من البرلمان البريطاني ومحامين بزياة المعتقلات في السعودية.

وذكرت اللجنة التي يترأسها النائب في البرلمان البريطاني كريسبن بلانت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن السلطات السعودية لم ترد على طلب اللجنة زيارة الناشطات المعتقلات.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة: