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سياسة|السعودية

شاهد: برلمانيون بريطانيون يطالبون بزيارة المعتقلات في السعودية

24/1/2019

طالبت لجنة تحقيق بريطانية تتشكل من أعضاء من البرلمان البريطاني ومحامين بزياة المعتقلات في السعودية.

وذكرت اللجنة التي يترأسها النائب في البرلمان البريطاني كريسبن بلانت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن السلطات السعودية لم ترد على طلب اللجنة زيارة الناشطات المعتقلات.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة:
  • د. بول وليامز بالبرلمان البريطاني: إذا لم تعطنا السعودية الفرصة للقاء الناشطات المحتجزات سنصدر تقريرا بناء على الأدلة التي بين أيدينا.
  • كريسبن بلانت الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني: نسعى للتحقيق في قضايا 8 ناشطات محتجزات و4 رجال من المناصرين لهن.
  • هيومن رايتس ووتش: اعتقال الناشطات السعوديات جزء من قمع موسع يقوده ولي العهد السعودي.
  • هيومن رايتس ووتش: السلطات السعودية لطخت سمعة من اعتقلتهم من ناشطات وناشطين.
  • هيومن رايتس ووتش: الناشطات المعتقلات في السعودية تعرضن للتعذيب.
  • هيومن رايتس ووتش: بعض الناشطات المعتقلات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من بينهن لجين الهذلول.
  • هيومن رايتس ووتش: السعودية تحت قيادة ولي العهد تجاوزت العديد من الخطوط الحمر.
  • هيومن رايتس ووتش: الداعية سلمان العودة يواجه اتهامات ومحاكمات بسبب صلة مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين.
  • هيومن رايتس ووتش: ندعو إلى تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي.
  • في الثاني من يناير/ كانون الثاني، تقدم برلمانيون بريطانيون ومحامون دوليون بطلب إلى السلطات السعودية لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن وذلك للتحقق من ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.
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المصدر : الجزيرة مباشر
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