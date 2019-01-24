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شاهد: الاحتلال يبث لقطات جديدة لاغتيال "أشرف نعالوة"؟

صورة من موقع إغتيال أشرف نعالوة شرقي نابلس
صورة من موقع إغتيال أشرف نعالوة شرقي نابلس
24/1/2019

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، لقطات توثق عملية اغتيال المقاوم الفلسطيني أشرف نعالوة (23 عامًا) منفذ عملية "بركان"، وذلك بعد مطاردة لأكثر من شهرين.

واغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، نعالوة، فجر يوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، في مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وزعم الاحتلال أنه قتل نعالوة لأنه كان يخطط لتنفيذ عمليات أخرى.

كيف قُتل نعالوة؟
  • صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نشرت عبر موقعها الإلكتروني مشاهد توضح الطريقة التي جرى بها اقتحام مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وحجم التعزيزات العسكرية التي دفع بها الاحتلال لاغتيال المقاوم نعالوة.
  • حسب الفيديو فقد استخدم جيش الاحتلال القنابل اليدوية و الرصاص والصواريخ الموجهة، بالإضافة الى العربات المدرعة والقوات الراجلة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المكان.

خلفية:
  • الاحتلال اتهم "نعالوة" بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، داخل المنطقة الصناعية "بركان" في مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت شمالي الضفة.
  • قوات الاحتلال، هدمت بعد ذلك منزل عائلة الشهيد نعالوة، في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة.
  • بالإضافة لنعالوة، اغتالت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين في اليوم ذاته، أحدهم اتهمه بأنه أحد منفذي عملية عوفرا التي أصيب فيها 7 إسرائيليين دهسًا، والثاني اتهمه بتنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.
الشهيد أشرف نعالوة, منفذ عملية بركان في الضفة المحتلة (صحف فلسطينية)
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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