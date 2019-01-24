دول مؤيدة وأخرى معارضة لأحداث فنزويلا .. تعرف عليها

أعلنت دول ومنظمات أوروبية الخميس دعمها للاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى دعمها لإعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد.

الدول المؤيدة لرئيس البرلمان

نائب الرئيس الأمريكي: نأمل أن يقبل مادورو انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: الولايات المتحدة تواصل العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا.

بومبيو: سوف نقيم علاقاتنا مع فنزويلا من خلال حكومة الرئيس المؤقت غوايدو الذي دعا بعثتنا إلى البقاء في فنزويلا.

بريطانيا دعت الأطراف المختلفة في فنزويلا إلى إنهاء الأزمة في فنزويلا بحل سلمي ودبلوماسي.

بريطانيا أعلنت دعمها الكامل للجمعية الوطنية (البرلمان).

رئاسة الوزراء البريطانية: لم تكن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2018، حرة ولا عادلة.

بريطانيا: ندعم بشكل كامل الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا ورئيسها خوان غوايدو.

بريطانيا: لا يمكن قبول قطع الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو، العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

بريطانيا: تسوية الأزمة تكمن في العمل لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي، وليس الترحيل خارج الحدود.

البرتغال: حكم الرئيس الفنزويلي وصل إلى نهايته.

وزير خارجية البرتغال، أوغوستو سانتوس: يتعين على مادورو عدم تجاهل إرادة الشعب.

سانتوس: يتعين إنهاء الأزمة في فنزويلا بطريقة سلمية، وإجراء انتخابات حرة.

رئيس البرلمان الأوربي أنطونيو تاجاني طالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل نظام مادورو في فنزويلا.

تاجاني: الاحتجاجات صرخة من أجل الحرية، أطلقها شعب عانى بما يكفي من الجوع وسوء المعاملة على يد مادورو.

تاجاني: أطالب مادورو، باحترام شعب فنزويلا، وتفادي العنف.

تاجاني: البرلمان الأوربي طلب بالفعل من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل النظام.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أشيد بمئات الآلاف من الفنزويليين الذين يسيرون باتجاه حريتهم.

ماكرون: إعادة انتخاب مادورو أمر غير شرعي.

ماكرون: أوربا تدعم إعادة إرساء الديمقراطية في فنزويلا.

وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم: من حق الشعب الفنزويلي التظاهر السلمي، واختيار زعمائه بحرية.

والستروم: جميع أشكال العنف والاستخدام المفرط للقوة غير مقبولين. يجب استعادة الديمقراطية.

وزير الخارجية الدنماركي أنديرس سامويلسن: الدنمارك تواصل دعمها للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في فنزويلا، بما فيها مجلس النواب الذي يترأسه غوايدو.

البرازيل تعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا رئيسا.

الدول المؤيدة للرئيس الفنزويلي

أيدت دول بينها روسيا والمكسيك وكوبا وتركيا وبوليفيا، مادورو، واعتبرته الرئيس الشرعي للبلاد.

روسيا: نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي لفنزويلا.

روسيا: أي محاولة خارجية لاغتصاب السلطة في البلاد ستمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مواقف واشنطن ودول غربية بشأن فنزويلا تؤكد تورطها.

العدالة والتنمية التركي: لا يمكن لأي دولة تعيين رئيس على فنزويلا.

الصين: ندعم الجهود الرامية لحماية سيادة واستقرار فنزويلا، واستقلالها الوطني.

إيران أعلنت دعمها المطلق لرئيس فنزويلا

الخارجية الإيرانية: إيران تقف إلى جانب فنزويلا وشعبها.

الخارجية الإيرانية: طهران ترفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

كوبا أعلنت تضامنها الثابت مع حكومة الرئيس مادورو.

كوبا: نرفض محاولة الانقلاب لفرض حكومة خانعة بتحريض من الولايات المتحدة.

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