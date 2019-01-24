بعد جدل حوله .. تعرف على خطاب حالة الاتحاد في أمريكا

ثارت حالة من الجدل في الولايات المتحدة مؤخرا بشأن خطاب حالة الاتحاد الذي من المقرر أن يلقيه الرئيس ترمب أمام الكونغرس فما هو هذا الخطاب وما مدى أهميته؟

ما هو خطاب حالة الاتحاد ؟

خطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس سنويا ويشكل الخطاب عن حالة الاتحاد المناسبة الوحيدة التي تجتمع خلالها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة الأمريكية سوية في نفس القاعة.

يعود تقليد إلقاء خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد إلى عام 1790 عندما تلا الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن "رسالته السنوية" الأولى الى الكونغرس في مدينة نيويورك التي كانت في ذلك الوقت العاصمة.

في عام 1945 كانت الرسالة الرئاسية السنوية قد صارت تعرف رسمياً بخطاب حالة الاتحاد كما أصبحت عنصراً أساسيا في إذاعات التلفزة والراديو مع تزايد مبيعات أجهزة التليفزيون زيادة كبيرة في الخمسينات وإدراكاً لما يتمتع به التليفزيون من قوة ونفوذ في إيصال خطاب الرئيس إلى جماهير غفيرة، فقد غير الرئيس ليندون جونسون موعد إلقاء الخطاب التقليدي من الظهيرة إلى المساء لإتاحة الفرصة لمشاهدته من قبل جمهور عريض.

يقف رئيس الولايات المتحدة أمام الكونغرس مرة واحدة في السنة ليلقي خطابه، ويعد الخطاب عن حالة الاتحاد أشهر الخطب التي يلقيها الرئيس وأكثرها مشاهدة.

يعرض الخطاب حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة ويتيح للرئيس الفرصة كي يشرح للأمة رؤيته الشخصية. هل يجب أن يكون هناك خطاب لحالة الاتحاد؟

نعم، طبقا للدستور الأمريكي.

نص الدستور على أن يقدم الرئيس "من وقت لآخر معلومات للكونغرس بشأن حالة الاتحاد" تتضمن عرضا عاما لما قامت وتقوم به السلطة التنفيذية.

عام 1933، تم تغيير موعد افتتاح أعمال الكونغرس إلى بداية شهر يناير/ كانون الثاني بدلا من بداية شهر مارس/ آذار، جرت العادة أن يتم إلقاء الخطاب في أول شهرين من العام.

لماذا الجدل حول خطاب هذا العام ؟

تشهد الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر أزمة الإغلاق الحكومي حيث تتعرض المؤسسات الفدرالية الأمريكية في بعض الأحيان للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل، وهي العملية التي واجهتها معظم الإدارات الأمريكية بسبب خلاف على إقرار الموازنة .

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترى أن الرئيس لا يجب أن يلقي خطابا هذا العام قبل أن تحل أزمة الإغلاق الحكومي

بحسب الدستور يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على قرار مشترك بتوجيه دعوة رسمية إلى الرئيس لإلقاء الخطاب.

بيلوسي قالت إنه لن يُسمح بإجراء تصويت على هذا القرار إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي تماما.

بيلوسي أبلغت ترمب بأنه لن يُسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

رسالة بيلوس إلى ترمب

في رسالة إلى ترمب، قالت بيلوسي "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار… يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة".

إصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس.

رد ترمب على بيلوسي

ترمب وصف قرار بيلوسي بأنه "مخز"، قائلا إنه سينتظر حتى انتهاء إغلاق الحكومة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مجلس النواب.

ترمب: في وقت كان الإغلاق واقعا، طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد ووافقت، ثم غيّرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعدا لاحقا.

ترمب: هذه صلاحياتها، سألقي الخطاب عند انتهاء الإغلاق. لا أبحث عن مكان بديل لإلقاء خطاب حالة الاتحاد لأنه لا يوجد مكان يمكن أن ينافس تاريخ وتراث وأهمية مجلس النواب.

هل تم إلقاء الخطاب في أي مكان غير مجلس النواب؟

قبل أن يتم اختيار واشنطن كعاصمة عام 1800، كانت الرسالة السنوية تصدر في مجلس الشيوخ.

في العام التالي، بدأ الرئيس توماس جيفرسون في كتابة الرسالة السنوية وتسليمها إلى مجلسي النواب والشيوخ.

عام 1913، كسر الرئيس وودرو ويلسون القاعدة، وبدأ في إلقاء الخطاب في جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس محولا بذلك الرسالة من مجرد تقرير إداري إلى عرض شخصي ومحاولة للحصول على دعم لبرنامج الرئيس.

من حين لآخر، قام رؤساء أمريكيون بإرسال الخطاب مكتوبا، سواء بسبب المرض أو تضارب موعد الخطاب مع مواعيد أخرى.

أحدث حالة مشابهة كانت عندما أرسل الرئيس جيمي كارتر الخطاب مكتوبا إلى الكونغرس قبل أربعة أيام من أداء الرئيس رونالد ريغان لليمين القانونية كرئيس للبلاد.

هل حدث أن مُنع رئيس من إلقاء الخطاب في قاعة مجلس النواب؟

نعم، عام 1986 رفض رئيس مجلس النواب تين أونيل، وكان ديمقراطيا، السماح للرئيس رونالد ريغان بإلقاء الخطاب قبل التصويت على قرار بحزمة مساعدات لمتمردي الكونترا في نيكاراغوا.

ريغان كان يأمل في أن يتمكن من إقناع النواب بالموافقة على مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكن أونيل رفض السماح له بإلقاء الخطاب أم مجلس النواب وعرض على الرئيس أن يتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

الرئيس ريغان رفض عرض أونيل، وألقى الخطاب عبر شاشات التلفزيون ونقلته قناة سي إن إن فقط.

هل هناك بدائل؟