بعد جدل حوله .. تعرف على خطاب حالة الاتحاد في أمريكا

ثارت حالة من الجدل في الولايات المتحدة مؤخرا بشأن خطاب حالة الاتحاد الذي من المقرر أن يلقيه الرئيس ترمب أمام الكونغرس فما هو هذا الخطاب وما مدى أهميته؟
ما هو خطاب حالة الاتحاد ؟
لماذا الجدل حول خطاب هذا العام ؟
- تشهد الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر أزمة الإغلاق الحكومي حيث تتعرض المؤسسات الفدرالية الأمريكية في بعض الأحيان للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل، وهي العملية التي واجهتها معظم الإدارات الأمريكية بسبب خلاف على إقرار الموازنة .
- رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترى أن الرئيس لا يجب أن يلقي خطابا هذا العام قبل أن تحل أزمة الإغلاق الحكومي
- بحسب الدستور يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على قرار مشترك بتوجيه دعوة رسمية إلى الرئيس لإلقاء الخطاب.
- بيلوسي قالت إنه لن يُسمح بإجراء تصويت على هذا القرار إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي تماما.
- بيلوسي أبلغت ترمب بأنه لن يُسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي الجزئي.
رسالة بيلوس إلى ترمب
- في رسالة إلى ترمب، قالت بيلوسي "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار… يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة".
- إصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس.
رد ترمب على بيلوسي
- ترمب وصف قرار بيلوسي بأنه "مخز"، قائلا إنه سينتظر حتى انتهاء إغلاق الحكومة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مجلس النواب.
- ترمب: في وقت كان الإغلاق واقعا، طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد ووافقت، ثم غيّرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعدا لاحقا.
- ترمب: هذه صلاحياتها، سألقي الخطاب عند انتهاء الإغلاق. لا أبحث عن مكان بديل لإلقاء خطاب حالة الاتحاد لأنه لا يوجد مكان يمكن أن ينافس تاريخ وتراث وأهمية مجلس النواب.
هل تم إلقاء الخطاب في أي مكان غير مجلس النواب؟
- قبل أن يتم اختيار واشنطن كعاصمة عام 1800، كانت الرسالة السنوية تصدر في مجلس الشيوخ.
- في العام التالي، بدأ الرئيس توماس جيفرسون في كتابة الرسالة السنوية وتسليمها إلى مجلسي النواب والشيوخ.
- عام 1913، كسر الرئيس وودرو ويلسون القاعدة، وبدأ في إلقاء الخطاب في جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس محولا بذلك الرسالة من مجرد تقرير إداري إلى عرض شخصي ومحاولة للحصول على دعم لبرنامج الرئيس.
- من حين لآخر، قام رؤساء أمريكيون بإرسال الخطاب مكتوبا، سواء بسبب المرض أو تضارب موعد الخطاب مع مواعيد أخرى.
- أحدث حالة مشابهة كانت عندما أرسل الرئيس جيمي كارتر الخطاب مكتوبا إلى الكونغرس قبل أربعة أيام من أداء الرئيس رونالد ريغان لليمين القانونية كرئيس للبلاد.
هل حدث أن مُنع رئيس من إلقاء الخطاب في قاعة مجلس النواب؟
- نعم، عام 1986 رفض رئيس مجلس النواب تين أونيل، وكان ديمقراطيا، السماح للرئيس رونالد ريغان بإلقاء الخطاب قبل التصويت على قرار بحزمة مساعدات لمتمردي الكونترا في نيكاراغوا.
- ريغان كان يأمل في أن يتمكن من إقناع النواب بالموافقة على مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكن أونيل رفض السماح له بإلقاء الخطاب أم مجلس النواب وعرض على الرئيس أن يتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس.
- الرئيس ريغان رفض عرض أونيل، وألقى الخطاب عبر شاشات التلفزيون ونقلته قناة سي إن إن فقط.
هل هناك بدائل؟
- في تسع مرات، ألقى رؤساء خطاباتهم أمام الكونغرس في قاعة مجلس الشيوخ، بداية من خطاب التنصيب للرئيس جورج واشنطن في نيويورك، وكذلك خطابا الرئيس جيرالد فورد أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ كل على حدة بعد أيام من استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.
- لكن لم يتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في قاعة مجلس الشيوخ، الأصغر حجما من قاعة مجلس النواب، بالرغم من أن أعضاء في مجلس الشيوخ أيدوا مثل هذا المقترح.
- بعض السياسيين طرحوا إلقاء الخطاب خارج واشنطن، مثل حاكم ولاية ويست فيرجينيا جيم جاستيس، وهو مدافع شرس عن الرئيس ترمب، والذي اقترح أن يستضيف الرئيس للإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مقر كونغرس الولاية.
- رئيس مجلس النواب في ولاية نورث كارولينا تيم مور عرض اقتراحا مشابها على الرئيس إذا لم يتم من إلقاء الخطاب في العاصمة واشنطن.