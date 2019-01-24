السعودية: إطلاق سراح ثلاثة من "معتقلي الريتز"

قالت سبعة مصادر لـ"رويترز" إن السلطات السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ ومستشارين إداريين اثنين بعد أكثر من عام على احتجازهم.
التفاصيل:
- عمرو الدباغ هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مملوكة لعائلته، كما رأس لسنوات الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
- المصادر ذكرت أن الاثنين الآخرين اللذين أفرجت السلطات عنهما هما، هاني خوجه وسامي الذهيبي. والاثنان هما مؤسسا شركة (الإكسير) التي استحوذت عليها في عام 2017 شركة (ماكينزي) الاستشارية.
- هذه الشركة (ماكينزي) كانت قد تعاقدت معها الحكومة السعودية للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى ابن سلمان لتنفيذها من أجل إنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط.
- لم تتضح الاتهامات التي واجهوها أو شروط الإفراج عنهم.
- كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر نبأ الإفراج عنهم.
- لم يعلن النائب العام تطورات جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد منذ نحو عام.
خلفية:
- في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد. وندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازًا وحيلة لتعزيز النفوذ.
- الاعتقالات جاءت في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
- المعتقلون تم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بعد إيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال به.
- السلطات تحفظت على أموال المعتقلين، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
- جرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.
- تقارير ذكرت أن بعضهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.
- قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.