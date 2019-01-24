السعودية: إطلاق سراح ثلاثة من "معتقلي الريتز"

قالت سبعة مصادر لـ"رويترز" إن السلطات السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ ومستشارين إداريين اثنين بعد أكثر من عام على احتجازهم.

التفاصيل:

عمرو الدباغ هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مملوكة لعائلته، كما رأس لسنوات الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

المصادر ذكرت أن الاثنين الآخرين اللذين أفرجت السلطات عنهما هما، هاني خوجه وسامي الذهيبي. والاثنان هما مؤسسا شركة (الإكسير) التي استحوذت عليها في عام 2017 شركة (ماكينزي) الاستشارية.

هذه الشركة (ماكينزي) كانت قد تعاقدت معها الحكومة السعودية للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى ابن سلمان لتنفيذها من أجل إنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط.

لم تتضح الاتهامات التي واجهوها أو شروط الإفراج عنهم.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر نبأ الإفراج عنهم.

لم يعلن النائب العام تطورات جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد منذ نحو عام.

خلفية: