الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال منحة قطرية إلى غزة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، عقب مصادقة (الكابينت)، على تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى القطاع المحاصر، بعد مشاورات أجراها في "إسرائيل" أمس، وسط تضارب التقارير المتعلقة بموعد تحويل الدفعة المقدرة بـ15 مليون دولار.

التفاصيل وفقا للإعلام الإسرائيلي:

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال، في أعقاب عدم قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرد على غارات الثلاثاء. ومنعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر، قرر (الكابينت) السماح بإدخالها.

مصدر سياسي إسرائيلي صرح، الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عدم السماح بإدخال أموال المنحة القطرية لموظفي غزة والتي كانت مقررة أمس الأربعاء، بزعم التصعيد الذي شهده قطاع غزة الثلاثاء.

المصدر أضاف أن القرار جاء في أعقاب إصابة ضابط بجراح طفيفة لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر الثلاثاء، بالإضافة لتعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار ظهرًا شمالي القطاع دون وقوع إصابات.

صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت الأربعاء أن كافة الأجهزة الأمنية تؤيد قرار "الكابينت"، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي إسرائيلي على الموضوع.

هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن السفير القطري العمادي أجرى عدة لقاءات في دولة الاحتلال أمس بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعًا للمزيد من التصعيد.

الهيئة أشارت إلى تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بأن وقف تحويل أموال المنحة القطرية سيزيد من فرص التصعيد في قطاع غزة.

الكابنيت أقر في جلسته بأن حركة "حماس" ليست مسؤولة عن محاولة القناص الفلسطيني قتل الضابط الإسرائيلي قرب قطاع غزة، وإنما حركة الجهاد الإسلامي، وأن "حماس" لم ترد بعد قصف موقعها ومقتل وجرح عناصرها، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

الهيئة أشارت أيضًا، إلى أن السفير القطري محمد العمادي قال خلال محادثات مغلقة، إنه يأمل في إدخال النقود الى غزة حتى غد الجمعة.

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