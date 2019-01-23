نتنياهو يتوعد "برد قاتل ومؤلم" على أي هجوم من قطاع غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد "قاتل ومؤلم" على أي هجوم من قطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية ان معظم وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر قد وافقوا خلال جلسة خاصة على تحويل أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، غدا الخميس.
وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، جمد نقل الدفعة الثالثة من أموال المنحة أمس على خلفية التصعيد على حدود قطاع غزة وإصابة ضابط إسرائيلي بنيران قناص من داخل القطاع وما اعقب ذلك من هجمات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على اهداف للمقاومة.
التفاصيل:
- نتنياهو: ربما هناك شخص ما في غزة يعتقد أنه يستطيع أن يطل برأسه. وأوصيهم بأن يفهموا أن الرد سيكون قاتلا ومؤلما للغاية.
- نتنياهو: نحن مستعدون لأي سيناريو وأي تصعيد.
- تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت خلال حضوره تدريباً عسكرياً في النقب.
- نتنياهو كان قد قرر منع إدخال المنحة المالية القطرية التي كانت مقررة الأربعاء إلى القطاع بعد مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن التصعيد الأخير في غزة.
- سبق أن منعت إسرائيل دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية في غزة، الشهر الجاري أيضا بسبب الاشتباكات على الحدود، قبل أن يتم رفع المنع الأحد الماضي.
- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سمحت إسرائيل بالبدء في ضخ أموال على دفعات بقيمة 90 مليون دولار على مدار 6 أشهر لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع.
- بعد أسابيع من الهدوء النسبي في قطاع غزة، قصفت الدبابات الإسرائيلية الثلاثاء موقعين لحركة حماس في غزة ما أسفر عن استشهاد أحد أعضاء كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد أن أصيب عسكري إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة أطلقت من غزة وأصابت خوذته.
- القصف الإسرائيلي أسفر كذلك عن أربعة جرحى فلسطينيين.
- طائرات حربية إسرائيلية قصفت ليلاً موقعاً لكتائب القسام في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
- نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية قال في كلمة أثناء جنازة الشهيد محمود النباهين "إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات نعرف كيف نلزمه ولا خيار أمامه سوى الالتزام بها طوعا أو كرها".
- حتى الآن وجهت حماس تحذيرات غير مباشرة ضد اسرائيل لكنها حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد في القطاع.
- إسرائيل تفرض حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني شخص منذ أكثر من عقد.
- من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
- استشهد ما لا يقل عن 244 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ نهاية مارس/ آذار الماضي خلال مسيرات العودة التي تنظم كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي شرق القطاع.
- نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة حذر الثلاثاء من أن الأوضاع المعيشية في غزة لا تزال بائسة وأن خطر نشوب صراع جديد مرتفع.
- المبعوث الأممي قال أمام مجلس الأمن "إن الوضع الإنساني يزداد تدهوراً، وإذا ترك بدون رؤية وإرادة سياسية للسلام، لا يمكن إلا أن يؤدي الى صراع دون نهاية وصعود التطرف من جميع الجهات".