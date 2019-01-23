نتنياهو يتوعد "برد قاتل ومؤلم" على أي هجوم من قطاع غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد "قاتل ومؤلم" على أي هجوم من قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية ان معظم وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر قد وافقوا خلال جلسة خاصة على تحويل أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، غدا الخميس.

وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، جمد نقل الدفعة الثالثة من أموال المنحة أمس على خلفية التصعيد على حدود قطاع غزة وإصابة ضابط إسرائيلي بنيران قناص من داخل القطاع وما اعقب ذلك من هجمات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على اهداف للمقاومة.

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