محلل سعودي لـ"إسرائيل": جهزوا فنادقكم..السياح العرب قادمون

بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن أن الإسرائيليين أولى بفلسطين من الفلسطينيين، وجه المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، رسالة جديدة لإسرائيل يطلب منهم تجهيز فنادقهم لأن العرب قادمون إليهم.

واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" (تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية) على تويتر، بلقاء متلفز للغبين، رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، وهو يرد على منتقديه بشأن تصريحات، قبل أيام، قال فيها إن فلسطين حق تاريخي لليهود.

وأثارت تلك التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والعرب الرافضين للتطبيع.

محلل سعودي يتوقع أن مطارات إسرائيل وفنادقها ستزدحم بالسياح من الدول العربية pic.twitter.com/Pv1C7T2HdQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 22, 2019

رسالة لإسرائيل:

الغبين دعا في تصريحاته الجديدة، إسرائيل لتجهيز الفنادق وتوسيع المطارات لاستقبال السياح العرب.

الغبين: لديّ استعداد الآن لأزور إسرائيل كدولة، وهي دولة صديقة لنا.

الغبين: قبل 16 سنة عندما كنت مسؤول مجلة "السياسي" جاءتني دعوة لزيارة إسرائيل لكنني رفضت لأننا كنا مؤدلجين وكنا ننظر لها أنها دولة عدو.

الغبين: أقول للإسرائيليين من الآن جهزوا الفنادق ووسعوا المطارات، لأن جميع الناس المعارضين لها هم أول من سيقومون بزيارة إسرائيل.

الغبين: لن تجد في المستقبل القريب فندق أو طائرة تستقبل حجوزات إلا بعد 3 إلى 4 أشهر لأنها كلها ستكون محجوزة.

الغبين: كل الذين يهاجمون ويدعون بحقوق ليست لهم، هم أول من سيقومون بزيارة إسرائيل، مستقبلنا أهم.

إلى أي مدى تأثرت نفسياً بحجم التفاعل سوءا كان سلبا أو إيجابا حول رأيك في مشروع السلام مع #إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط لا سيما وأن منصات وقنوات تلفزيونية أو أيضأ أسماء كبرى مثل قناة #الجزيرة وغيرها تحدثت عنك ..

الجواب في الفديو التالي :#السعودية

pic.twitter.com/Hu4rHutzhD — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) January 20, 2019

لم تقصف مدنا عربية:

الغبين قال في تصريحات أكثر جرأة إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية عكس صدام الذي قصف الرياض وقتل مدنيين".

الغبين: إسرائيل عندما خضنا معها حروبا كانت مشرفة.

الغبين: الجيوش العربية من جميع الدول، كانت تشارك بجيوشها وكانت تضرب وتحارب إسرائيل إلا أن إسرائيل لم تقصف أي دولة عربية.

الغبين: إسرائيل رغم امتلاكها لأسلحة نووية إلا أنها دولة مسؤولة بعكس إيران التي تنشر الفوضى وتسعى لتدميرنا.

الغبين: أمامنا فرصة تاريخية في ظل القائد العظيم محمد بن سلمان الذي يقود الشرق الأوسط إلى أفق رحب ومزدهر.

حق تاريخي:

الغبين زعم قبل عدة أيام، أن فلسطين حق تاريخي لليهود وأن القرآن لم يذكر فلسطين.

الغبين: الإسرائيليون أولى بفلسطين من الفلسطينيين أنفسهم.

الغبين: إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وموجودة.

الغبين: حتى لو نظرنا من حق تاريخي، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ما تحدث عن الفلسطينيين.

الغبين: إخواننا الفلسطينيون لهم حق أن ندافع عنهم وندعمهم في إقامة دولتهم، ولكن ليس على حساب مصالحنا.

"إسرائيل دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة.. فهذا حقها التاريخي" – محلل سعودي 🇸🇦 في مقابلة مع شبكة آر تي اونلاين.pic.twitter.com/2385GAPrvw — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 19, 2019

رسالة إلى البشير:

الغبين ظهر خلال الأسابيع الماضية، عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعربية، ودعا إلى تطبيع كامل مع دولة الاحتلال.

الغبين ظهر في إحدى المحطات الإسرائيلية وقال "إن قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غدًا".

في رسالة للرئيس السوداني عمر البشير، الذي تشهد بلاده احتجاجات واسعة تطالب برحيله، قال الغبين "نصيحتي للبشير إذا أراد يتخلص من المشاكل الموجودة في السودان أن يذهب إلى تل أبيب فورًا ويعقد صفقات كون إسرائيل تملك الإمكانات الهائلة".

https://twitter.com/Saudis2018/status/1085275719708626944?ref_src=twsrc%5Etfw

سعوديون ضد التطبيع:

حساب "سعوديون ضد التطبيع" نشر على تويتر، عدة تغريدات متتالية لتصريحات الغبين التي تبين مواقفه المخزية تجاه القضية الفلسطينية ودعوته للتطبيع مع إسرائيل واتهامه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها إرهابية.

الغبين الذي يصفه "سعوديون ضد التطبيع" بأنه صحفي مقرب من الديوان الملكي، قال في أحد المقاطع إن الله بعث محمد بن سلمان لينقذ الشرق الأوسط بمشروعه.

الغبين: اليهود لا يشكلون خطرًا علينا ولابد أن نستفيد منهم في عميلة البناء هذه، وأن مشاريع محمد بن سلمان الاقتصادية والتنموية لا تُنفذ إلا بالسلام مع إسرائيل والأماكن المقدسة غير مهمة بالنسبة لنا.

عبد الحميد الغبين المقرب من الديوان الملكي السعودي:

اسرائيل دولة معترف بها و لا يوجد في التاريخ دولة امسها فلسطين، وحماس منظمة إرهابية، السلام قادم وسوف تزدهر المنطقة بقيادة القائد العظيم محمد بن سلمان.

صهيوني أكثر من ايدي كوهين نفسه. pic.twitter.com/a2yJcmRg1Y — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) January 21, 2019

https://twitter.com/Saudis2018/status/1087288442998931456?ref_src=twsrc%5Etfw

الصحفي السعودي الحكومي عبد الحميد الغبين : لا من الناحية الدينية ولا من جميع النواحي أن لا نقيم علاقات مع اسرائيل، واسرائيل دولة مستقلة وفلسطين حق تاريخي للإسرائيليين. pic.twitter.com/ORpve1I0zW — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) January 21, 2019

https://twitter.com/Saudis2018/status/1087261677987524609?ref_src=twsrc%5Etfw

غضب على منصات التواصل:

ناشطون قالوا إن تصدير أمثال الغبين عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام العربية والغربية والتصوير بأنهم أكثرية، يخالف الواقع الرافض لأي علاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مواقع التواصل العربية اشتعلت غضبًا من تصريحات الغبين، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي:

عضو في حزب الليكود الإسرائيلي يرحّب بالتصريح الأخير للسعودي الغبين مستنتجاً أن "السلام الإسرائيلي الخليجي" على الأبواب!

هل سيعلّق "السلفي" السعيدي على هذه الخيانة، أم سيستمر في دسّ رأسه في الرمال، ثم إخراجه والزعيق ضد #حماس، وخطرها على عقيدة السلف؟#التطبيع_خيانة#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/7PxRIIs0k4 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 20, 2019

https://twitter.com/compass_cats/status/1086662895939792897?ref_src=twsrc%5Etfw

خبث اليهود من زمان النبي عليه الصلاة والسلام حيث خبث و دهاء كعب (الحبار) اوقع بسيدنا عمر بعد وفاة النبي وتستمر هذه الخدعه قرن بعد قرن لو طبعت او حتى قبلت الاحذية فلن ترضى عنك #عبد_الحميد_الغبين — Ossama M Q (@OssamaQassem) January 20, 2019

عليك من الله ماتستحق يامتصهين #عبد_الحميد_الغبين — msh3l (@msh3l32151819) January 19, 2019

كنا مؤدلجين في الماضي وكنا نرى إسرائيل دولة عدوة …الآن اكتشفنا أنها صديقة

: يقول الكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين…. من اعتبر المسجد الأقصى مثل الحرمين…نشروه وخنقوه وذوبوه في الأسيد…ومن يطبع مع كيان مجرم يعيش معززا مكرما …. زمن الرخص العربي!!! https://t.co/0AJIzaNGpB — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 22, 2019

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1087399425415225344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Aljzaeria/status/1087210770344087553?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mrbrary/status/1086678920420831233?ref_src=twsrc%5Etfw