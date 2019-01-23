محلل سعودي لـ"إسرائيل": جهزوا فنادقكم..السياح العرب قادمون

بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن أن الإسرائيليين أولى بفلسطين من الفلسطينيين، وجه المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، رسالة جديدة لإسرائيل يطلب منهم تجهيز فنادقهم لأن العرب قادمون إليهم.
واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" (تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية) على تويتر، بلقاء متلفز للغبين، رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، وهو يرد على منتقديه بشأن تصريحات، قبل أيام، قال فيها إن فلسطين حق تاريخي لليهود.
وأثارت تلك التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والعرب الرافضين للتطبيع.
محلل سعودي يتوقع أن مطارات إسرائيل وفنادقها ستزدحم بالسياح من الدول العربية pic.twitter.com/Pv1C7T2HdQ
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 22, 2019
إلى أي مدى تأثرت نفسياً بحجم التفاعل سوءا كان سلبا أو إيجابا حول رأيك في مشروع السلام مع #إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط لا سيما وأن منصات وقنوات تلفزيونية أو أيضأ أسماء كبرى مثل قناة #الجزيرة وغيرها تحدثت عنك ..
الجواب في الفديو التالي :#السعودية
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— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) January 20, 2019
"إسرائيل دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة.. فهذا حقها التاريخي" – محلل سعودي 🇸🇦 في مقابلة مع شبكة آر تي اونلاين.pic.twitter.com/2385GAPrvw
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 19, 2019
https://twitter.com/Saudis2018/status/1085275719708626944?ref_src=twsrc%5Etfw
عبد الحميد الغبين المقرب من الديوان الملكي السعودي:
اسرائيل دولة معترف بها و لا يوجد في التاريخ دولة امسها فلسطين، وحماس منظمة إرهابية، السلام قادم وسوف تزدهر المنطقة بقيادة القائد العظيم محمد بن سلمان.
صهيوني أكثر من ايدي كوهين نفسه. pic.twitter.com/a2yJcmRg1Y
— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) January 21, 2019
https://twitter.com/Saudis2018/status/1087288442998931456?ref_src=twsrc%5Etfw
الصحفي السعودي الحكومي عبد الحميد الغبين : لا من الناحية الدينية ولا من جميع النواحي أن لا نقيم علاقات مع اسرائيل، واسرائيل دولة مستقلة وفلسطين حق تاريخي للإسرائيليين. pic.twitter.com/ORpve1I0zW
— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) January 21, 2019
https://twitter.com/Saudis2018/status/1087261677987524609?ref_src=twsrc%5Etfw
عضو في حزب الليكود الإسرائيلي يرحّب بالتصريح الأخير للسعودي الغبين مستنتجاً أن "السلام الإسرائيلي الخليجي" على الأبواب!
هل سيعلّق "السلفي" السعيدي على هذه الخيانة، أم سيستمر في دسّ رأسه في الرمال، ثم إخراجه والزعيق ضد #حماس، وخطرها على عقيدة السلف؟#التطبيع_خيانة#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/7PxRIIs0k4
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 20, 2019
https://twitter.com/compass_cats/status/1086662895939792897?ref_src=twsrc%5Etfw
خبث اليهود من زمان النبي عليه الصلاة والسلام حيث خبث و دهاء كعب (الحبار) اوقع بسيدنا عمر بعد وفاة النبي وتستمر هذه الخدعه قرن بعد قرن لو طبعت او حتى قبلت الاحذية فلن ترضى عنك #عبد_الحميد_الغبين
— Ossama M Q (@OssamaQassem) January 20, 2019
عليك من الله ماتستحق يامتصهين #عبد_الحميد_الغبين
— msh3l (@msh3l32151819) January 19, 2019
كنا مؤدلجين في الماضي وكنا نرى إسرائيل دولة عدوة …الآن اكتشفنا أنها صديقة
: يقول الكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين….
من اعتبر المسجد الأقصى مثل الحرمين…نشروه وخنقوه وذوبوه في الأسيد…ومن يطبع مع كيان مجرم يعيش معززا مكرما ….
زمن الرخص العربي!!! https://t.co/0AJIzaNGpB
— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 22, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1087399425415225344?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Aljzaeria/status/1087210770344087553?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Mrbrary/status/1086678920420831233?ref_src=twsrc%5Etfw