شاهد| مقتطفات: مهاتير محمد لا يرحب بالإسرائيليين في ماليزيا

تناولت فقرة "مقتطفات" على شاشة "الجزيرة مباشر" أبرز التصريحات لمسؤولين من مختلف الدول أمس الإثنين وفيما يلي أبرز تلك التصريحات:

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني:

مجلس التعاون الخليجي أثبت أنه غير قادر فيما يبدو على حل نزاعاته الخاصة.

قطر تمر بصراع مع ثلاث دول خليجية تسبب في شللٍ لقدرة مجلس التعاون على الإسهام في إحلال السلام.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:

الولايات المتحدة ملتزمة بإحلال السلام في الشرق الأوسط ونحن بحاجة لتحالفات لضمان ذلك.

سيكون هنالك اجتماع لوزراء خارجية معظم دول العالم في وارسو الشهر المقبل لمناقشة قضايا الشرق الأوسط.

إيران تسعى إلى تقويض حرية واستقلال وسيادة العراق، ونحن ندرك أن إيران هي قوة شر في المنطقة>

المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون:

لدينا سياسة ثابتة لضرب كل من يحاول أن يؤذينا بمن فيهم الإيرانيون في سوريا.

إيران تنفق 7 مليارات دولار سنويا على تنفيذ وتمويل العمليات الإرهابية.

جهود الفلسطينيين بشأن العضوية الكاملة ستكون محاولة فارغة ولن تؤدي إلى أي قرار في مجلس الأمن.

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور:

نناشد المجتمع الدولي دعم طلب فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

نعتبر الإسرائيليين قادمين من دولة إجرامية وأنهم غير مرحب بهم في ماليزيا.

إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية اليستر بيرت:

لندن لن تطبع علاقاتها مع سوريا ولا يمكن للأسد مواصلة الحكم كما كان.

وزير العمل السوداني بحر أبوقردة:

الحكومة تعمل على إقامة حوار مع الشباب وإيجاد حلول للأزمات التي تعيشها البلاد.

راشد الخياري مدون تونسي:

مدون تونسي كشف سابقا قضية اغتيال الشهيد الزواري يتهم الإمارات بالتخطيط لقتله بعد إغرائه لتغيير خطه التحريري.

النائب في البرلمان اللبناني سامي فتفت:

كتلة المستقبل النيابية في لبنان تشكر كل من قطر والكويت على مساهمتهما في صندوق الاقتصادي الرقمي.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل:

حان الوقت لإعادة اللاجئين وإعادة بناء سوريا والعراق واليمن وليبيا وإجبار الناس على النزوح يولد صراعًا ثقافيًا.

المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين, تشارلي ياكسلي:

المفوضية التابعة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مصير 144 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر المتوسط وتطالب بعدم إعادتهم إلى ليبيا.

مقتطفات.. فقرة تضم تصريحات ولقاءات من قادة ومسؤولين عرب ودوليين حول أبرز القضايا في المنطقة العربية والعالم.