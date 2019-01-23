شاهد| صوت الناس: موريتانيون يشكون من زيادة التكاليف الطبية

أعرب مواطنون موريتانيون لـ "الجزيرة مباشر" عن استيائهم من القرار الحكومي برفع تكاليف الاستشارات والخدمات الطبية في جميع مستشفيات الحكومة.

التفاصيل:

قال موريتانيون لفقرة "صوت الناس" التي تبث على شاشة الجزيرة مباشر إن القرار يثقل كاهل الفئات الاجتماعية وخاصة المرضى من ذوي الدخل المحدود.

أضافوا أن المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة يشكون من غلاء أسعار الدواء كما يشكو مرضى الفشل الكلوي خاصة من معاناة في بعض المستشفيات بسبب عدم أهليتها لتقديم الخدمة الطبية وعدم جودة الخدمة المقدمة فيها.

أكدوا أن الفقراء والفئات الضعيفة تعاني بسبب التكلفة العالية للخدمة الطبية الأخرى المصاحبة، التي جاءت ضمن القرار ما يثقل كاهلهم بالمصاريف الباهظة.

القرار سيكون سلبيا للمحتاجين مع مناداة بضرورة مراعاة السلطات التي اتخذت القرار للفئات الضعيفة التي لا تستطيع توفير المال لتلقي الخدمة العلاجية.

القرار مجحف ويضر بالمرضى بسبب تدني مستوى الدخل لدى الكثير من فئات المجتمع.

نسب الزيادة

تقرر رفع الاستشارة الطبية في المستشفيات العمومية من 500 أوقية إلى 1000 أوقية، ( الدولار =360 أوقية) وارتفعت استشارة الأطباء الأخصائيين إلى 3000 أوقية في جميع مستشفيات البلاد، كما تم رفع أسعار العديد من الخدمات الطبية الخاصة بالولادات.

تدابير للتخفيف من المعاناة

دعا ناشطون إلى اتخاذ تدابير في محاولة للتخفيف من تأثير القرار على الفئات الضعيفة في المجتمع من خلال تمديد مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.

دعوة الجمعيات الخيرية، إلى المساهمة في تكاليف علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج الباهظة.

جمعيات التكفل بالمرضى وناشطون نددوا بالقرار ودعوا للتراجع عنه، في وقت شكا فيه متلقو الخدمة من صعوبات كبيرة تصادفهم في تلقي الخدمات الطبية حتى قبل القرار.

صوت الناس: فقرة تعرض مطالب المواطنين وآرائهم في القضايا المختلفة تبث على شاشة الجزيرة مباشر