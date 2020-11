شاهد: زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن نفسه رئيسا وواشنطن تعترف

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد، الأربعاء، أمام آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس.

الولايات المتحدة تعترف:

ودفعت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا بمؤيديها الى الشارع وسط أجواء بالغة التوتر بعد يومين على تمرد لعسكريين تم قمعه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترافه بالمعارض خوان غويدو، بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه في كراكاس، وقال ترمب في بيان: "اعترف رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غويدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة".

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019