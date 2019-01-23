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شاهد: تشييع جنازة فلسطينية قتلت بطريقة وحشية في أستراليا

23/1/2019

شيعت جنازة طالبة فلسطينية من عرب 48 اليوم الأربعاء في الأراضي المحتلة بعد قتلها الأسبوع الماضي في جريمة وحشية بعد الاعتداء عليها في مدينة ملبورن الأسترالية.

التفاصيل
  • مئات المشيعين ودعوا الطالبة آية مصاروة في مدينة الباقة الغربية بمنطقة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • عثر المارة على جثة آية مصاروة يوم الأربعاء الماضي قرب مجمع باندورا في جامعة لا تروبي في شمال شرق ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية.
  • الشرطة: مصاروة استقلت الترام عائدة إلى منزلها بعد أن شاهدت عرضا كوميديا مسائيا.
  • الشرطة: الضحية كانت على الهاتف مع شقيقتها وقت الهجوم وأختها أبلغت السلطات.
سعيد مصاروة، والد الضحية آية
خلفية
  • ألقت الشرطة القبض على شاب في العشرين من العمر للاشتباه في قتله آية مصاروة.
  • محكمة أسترالية قررت استمرار احتجاز الشاب حتى يونيو/حزيران.
  • كانت الطالبة القتيلة تدرس في ملبورن في إطار برنامج للدراسة في الخارج مدته ستة أشهر.
  • هذا هو ثاني حادث قتل لفتاة شابة أثناء عودتها لمنزلها ليلا خلال سبعة شهور في المدينة الأسترالية التي تشتهر بالحياة الليلية الصاخبة وكثرة عدد الطلاب الوافدين من الخارج للدراسة في جامعاتها.
  • تراجع أستراليا سياساتها المتعلقة بالعنف ضد النساء بعد مقتل 69 امرأة في هجمات عنيفة في 2018 ارتفاعا من 54 امرأة في 2017 وفقا لبيانات منظمة (ديستروي ذا جوينت).
  • نظم آلاف مسيرات في مدن رئيسية بأستراليا مطلع الأسبوع الجاري للمطالبة بضمان سلامة النساء بعد مقتل مصاروة.
  • تمثل المسيرات جزءا من تجمعات حاشدة في أنحاء العالم دعما لحقوق النساء وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص في سيدني رددوا فيها هتافات تطالب بتأمين سير النساء في مدن أستراليا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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