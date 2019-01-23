شاهد: تشييع جنازة فلسطينية قتلت بطريقة وحشية في أستراليا

شيعت جنازة طالبة فلسطينية من عرب 48 اليوم الأربعاء في الأراضي المحتلة بعد قتلها الأسبوع الماضي في جريمة وحشية بعد الاعتداء عليها في مدينة ملبورن الأسترالية.

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مئات المشيعين ودعوا الطالبة آية مصاروة في مدينة الباقة الغربية بمنطقة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عثر المارة على جثة آية مصاروة يوم الأربعاء الماضي قرب مجمع باندورا في جامعة لا تروبي في شمال شرق ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية.

الشرطة: مصاروة استقلت الترام عائدة إلى منزلها بعد أن شاهدت عرضا كوميديا مسائيا.

الشرطة: الضحية كانت على الهاتف مع شقيقتها وقت الهجوم وأختها أبلغت السلطات.

سعيد مصاروة، والد الضحية آية

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