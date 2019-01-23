شاهد| أهم الصور: أمير قطر يلتقي البشيرفي الدوحة

تناولت فقرة "أهم الصور"على (الجزيرة مباشر) اليوم الأربعاء أبرز وأهم الصور لأحداث ومجريات اليوم.
الدوحة 23 يناير
- أمير قطر يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 من مرشحي الكلية الجوية.
الدوحة 23 يناير
- الرئيس السوداني يزور الدوحة ويلتقي أمير قطر ويبحث معه عددا من الملفات المشتركة.
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باقا الغربية / حيفا 23 يناير
- تشييع جثمان الطالبة الفلسطينية آية مصاروة التي قتلت في أستراليا.
- عثر على جثمان آية قرب مركز تسوق في مدينة ملبورن بأستراليا.
- الطب الشرعي الأسترالي كشف أن آية مصاروة توفيت نتيجة إصابات بالرأس.
ولاية تسمانيا / أستراليا 23 يناير:
- حرائق غابات ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها.
- رجال الإطفاء يواجهون 720 كيلومترا من حرائق الغابات في الولاية.
- الحرائق تتسبب في تدمير نحو 550 كيلو مترا مربعا من الغابات.
حدود كندا مع الولايات المتحدة 23 يناير:
- تجمد أجزاء من شلالات نياغارا الشهيرة بعد تعرضها لعاصفة ثلجية.
- العاصفة الثلجية اجتاحت الغرب الأوسط أثناء توجهها إلى الشمال الشرقي.
- شلالات نياغارا تعد معلما سياحيا عالميا في كل من الولايات المتحدة وكندا.
- العلماء يقدرون عمر شلالات نياغارا بنحو عشرة آلاف سنة.