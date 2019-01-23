شاهد| أهم الصور: أمير قطر يلتقي البشيرفي الدوحة

تناولت فقرة "أهم الصور"على (الجزيرة مباشر) اليوم الأربعاء أبرز وأهم الصور لأحداث ومجريات اليوم.

الدوحة 23 يناير

أمير قطر يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 من مرشحي الكلية الجوية.

الدوحة 23 يناير

الرئيس السوداني يزور الدوحة ويلتقي أمير قطر ويبحث معه عددا من الملفات المشتركة.



باقا الغربية / حيفا 23 يناير

تشييع جثمان الطالبة الفلسطينية آية مصاروة التي قتلت في أستراليا.

عثر على جثمان آية قرب مركز تسوق في مدينة ملبورن بأستراليا.

الطب الشرعي الأسترالي كشف أن آية مصاروة توفيت نتيجة إصابات بالرأس.

ولاية تسمانيا / أستراليا 23 يناير:

حرائق غابات ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها.

رجال الإطفاء يواجهون 720 كيلومترا من حرائق الغابات في الولاية.

الحرائق تتسبب في تدمير نحو 550 كيلو مترا مربعا من الغابات.

حدود كندا مع الولايات المتحدة 23 يناير: