روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية "العشوائية" على سوريا

طالبت روسيا إسرائيل بضرورة التوقف عن "الضربات الجوية العشوائية" على سوريا، وذلك بعد أيام من غارات جوية استهدفت ما قالت إسرائيل إنه قوات إيرانية هناك.

التفاصيل:

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت ردا على سؤال لوكالة تاس الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأحدث في سوريا "ينبغي استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا".

زخاروفا: مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة وهو ما لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل.

وكالة تاس نقلت عن المتحدثة الروسية قولها "ينبغي ألا نسمح مطلقا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا (رويترز)

خلفية: