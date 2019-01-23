حماية الصحفيين" تندد بسحب تراخيص صحفيي الجزيرة بالسودان"

نددت منظمة (لجنة حماية الصحفيين) غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة بـ"المحاولة اليائسة" التي قامت بها السلطات السودانية لـ"قمع الصحافة في فترة هذه الاضطرابات".

جاءت تلك التنديدات في بيان أمس الثلاثاء على خلفية سحب السلطات السودانية اعتمادات صحفيين يعملون في وسائل إعلام عالمية.

أمر مثير للسخرية:

Sudanese authorities Monday revoked the credentials of at least six journalists working for international news outlets amid unrest. #Sudanhttps://t.co/0KrGlYqN1I — Committee to Protect Journalists #IPFA (@pressfreedom) January 22, 2019

رأى منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور أن حرمان صحفيين من الجزيرة تغطية أحداث السودان في هذا الوقت بالذات "أمر مثير للسخرية".

اللجنة، أكدت في بيانها، أنها على علم بستّ حالات سحب اعتماد على الأقل، من بينها ثلاث حالات في قناة (الجزيرة) القطرية.

نددت اللجنة أيضاً في بيانها بسحب اعتمادات مراسل في قناة "العربية" المقربة من السلطات السعودية ومراسل ومصوّر في وكالة "الأناضول" التركية.

قناة الجزيرة، نددت أمس الثلاثاء، بقرار الخرطوم "المتعسف" سحب تراخيص عمل ثلاثة من الصحفيين العاملين فيها، المناقض "لحرية الإعلام".

بيان الجزيرة حول سحب تراخيص مراسليها: