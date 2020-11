حماية الصحفيين" تندد بسحب تراخيص صحفيي الجزيرة بالسودان"

نددت منظمة (لجنة حماية الصحفيين) غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة بـ"المحاولة اليائسة" التي قامت بها السلطات السودانية لـ"قمع الصحافة في فترة هذه الاضطرابات".

جاءت تلك التنديدات في بيان أمس الثلاثاء على خلفية سحب السلطات السودانية اعتمادات صحفيين يعملون في وسائل إعلام عالمية.

أمر مثير للسخرية:

Sudanese authorities Monday revoked the credentials of at least six journalists working for international news outlets amid unrest. #Sudanhttps://t.co/0KrGlYqN1I

— Committee to Protect Journalists #IPFA (@pressfreedom) January 22, 2019