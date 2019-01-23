جدل واسع بعد دعم إمام الحرم المكي السابق لهيئة الترفيه

أعلن الإمام السابق للحرم المكي عادل الكلباني، دعمه للخطة التي تعتزم هيئة الترفيه السعودية تنظيمها في الفترة المقبلة، مثيرًا بذلك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض.
وبعد حضوره مؤتمرًا صحفيًا لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس الثلاثاء، نشر الكلباني عدة تغريدات متتالية على "تويتر" أعلن فيها موقفه من هيئة الترفيه بشكل علني، ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعية.
#فيديو
فنان العرب #محمد_عبده إلى جوار الشيخ #عادل_الكلباني في المؤتمر الصحفي لإعلان الاستراتيجية المستقبلية لـ #هيئة_الترفيه..
تابعونا الآن على شاشة #خليجية pic.twitter.com/yEvYHEWxU0
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 22, 2019
وعرض آل الشيخ، خلال المؤتمر أمس، استراتيجية جديدة للترفيه في المملكة، من أبرز بنودها السماح بإصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية في المقاهي والمطاعم. وتحدث عن أجواء هذا الانفتاح السعودي وخلفياته.
١- تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه #تركي_ال_الشيخ بحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019
٢- أكثر من رائع أن يكون معالي #تركي_ال_الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع
فتونعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019
٣- من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول
وكذا مسابقة المؤذن( أجمل أذان ) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول والفاروق ( رماية وسباحة وركوب خيل )
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019
٤- رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها #تركي_ال_الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019
٥- شكرا #تركي_ال_الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي
— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019
فيديو ..
.
تركي آل الشيخ :
من اليوم .. إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة ، والأولوية للسعوديين.
.#عيشها
. pic.twitter.com/P0ULBe9Dzd
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 22, 2019
https://twitter.com/Mrbrary/status/1087758887678365698?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/snaede999/status/1087831627961692161?ref_src=twsrc%5Etfw
اتق الله يابو عبدالاله فكل معصية لله لا تسمى ترفيه بل هي ضرر على الأمة وسبب لزوال نعم الله حفظنا الله وحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه ووفقنا جميعاً لما يرضيه وجنبنا غضبه ومعاصيه
— د.مريزيق سعد المطيري (@abo_aymen) January 22, 2019
https://twitter.com/rabie1085/status/1087773609597288452?ref_src=twsrc%5Etfw
تمنيت أن أكون بجوارك – شيخي الفاضل – لأسمع تحاورك إن كان من توجيهات أم هو الحضور تسويقاً لتلك البرامج الترفيهية إدخال مسحة الدين عليها لبوس القبول والرضا عذراً لصارحتي المتناهية وإن كنت من أنصار الترفيه البرىء تقديري .🌹
— العسيري (@Assiri66) January 22, 2019
https://twitter.com/MOODIISHA/status/1087765893101379584?ref_src=twsrc%5Etfw
اه بس ياحافظ القران اما منعتك سورة النور من خطط هيئة الترفية بإفساد المجتمع وتغريبه اما منعتك سورة النساء ؟ لم اعد اراك عالما ولا مفتيا ولا حتى شيخا بل انسان مشهور في الدنيا استطاع اشخاص توجيهه كيفما شاوؤ بحسن نية منه او بسوء نية .
— سلطان المرشدي (@imamm1433_h) January 23, 2019
https://twitter.com/3bdlellah_/status/1087786216194490368?ref_src=twsrc%5Etfw
فعلاً كان المسؤولين لديهم بعد نظر .. فعندما ابعدوك عن امامة الحرم كانوا يعرفون ماتخفى الانفس بتوفيق من الله.
— خالد مخلد الظويفري (@khaled42836587) January 23, 2019
عجيب 🤔؟ خمسة مليون لأفظل تلاوة . هيئة .
حصة عزف في الطائف . اغاني في المطاعم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون﴾.
— ياسر عبدالله (@yasser_3256) January 22, 2019