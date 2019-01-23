جدل واسع بعد دعم إمام الحرم المكي السابق لهيئة الترفيه

أعلن الإمام السابق للحرم المكي عادل الكلباني، دعمه للخطة التي تعتزم هيئة الترفيه السعودية تنظيمها في الفترة المقبلة، مثيرًا بذلك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض.

وبعد حضوره مؤتمرًا صحفيًا لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس الثلاثاء، نشر الكلباني عدة تغريدات متتالية على "تويتر" أعلن فيها موقفه من هيئة الترفيه بشكل علني، ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعية.

وعرض آل الشيخ، خلال المؤتمر أمس، استراتيجية جديدة للترفيه في المملكة، من أبرز بنودها السماح بإصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية في المقاهي والمطاعم. وتحدث عن أجواء هذا الانفتاح السعودي وخلفياته.

أبرز تصريحات الكلباني:

تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها.

١- تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه #تركي_ال_الشيخ بحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

أكثر من رائع أن يكون معالي تركي آل الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع، فتنوعت البرامج والفعاليات دينيًا واجتماعيًا ورياضيًا.

٢- أكثر من رائع أن يكون معالي #تركي_ال_الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع

فتونعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة 5 ملايين ريال للأول، وكذا مسابقة المؤذن (أجمل أذان) وجائزتها مليونا ريال للأول، والفاروق (رماية وسباحة وركوب خيل).

٣- من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول

وكذا مسابقة المؤذن( أجمل أذان ) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول والفاروق ( رماية وسباحة وركوب خيل ) — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه.

٤- رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها #تركي_ال_الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

شكرا تركي آل الشيخ، ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي.

٥- شكرا #تركي_ال_الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

أبرز تصريحات تركي آل شيخ:

هذا قطاع مهم.. سنسمح إن شاء الله بإصدار تراخيص للعروض الحية لجميع المطاعم والمقاهي في السعودية اعتبارًا من اليوم، للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية وحركات خفة اليد، والأولوية دائما للسعودي والسعودية.

تم اختطافنا فكريًا في فترة ماضية. لكن الهيئة لن تجلب فعاليات تخالف عادات المجتمع السعودي.

هيئة الترفيه ستنظم أيضا مسابقة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم ومسابقة لأجمل صوت لرفع الأذان.

فيديو ..

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تركي آل الشيخ : من اليوم .. إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة ، والأولوية للسعوديين.

.#عيشها

. pic.twitter.com/P0ULBe9Dzd — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 22, 2019

استراتيجية الترفيه:

هيئة الترفيه أعلنت عن عدد هائل من العروض الترفيهية والمسابقات التي ستنظمها ضمن الاستراتيجية الجديدة.

الهيئة قالت إن المسرح سيعود بشكل أكبر وإنها ستستضيف كبار الممثلين العرب وتقيم مسرحيات شهيرة لهم في مختلف مناطق السعودية.

تنوي الهيئة استضافة العديد من العروض المسرحية الغربية وعروض السيرك، وفعاليات غنائية عربية وغربية، وعروض كوميدية حية، ونسخًا سعودية من برامج غنائية عالمية.

الهيئة قررت إنشاء ساحات خاصة لمهارات قيادة السيارات، وتنظيم مسابقات للألعاب الإلكترونية.

ستطلق الهيئة "خياما ترفيهية" في عشرين مدينة سعودية، ستضم مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه وجلسات وشاشات عملاقة لمتابعة المباريات.

أبرز ردود الأفعال على تويتر:

https://twitter.com/Mrbrary/status/1087758887678365698?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/snaede999/status/1087831627961692161?ref_src=twsrc%5Etfw

اتق الله يابو عبدالاله فكل معصية لله لا تسمى ترفيه بل هي ضرر على الأمة وسبب لزوال نعم الله حفظنا الله وحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه ووفقنا جميعاً لما يرضيه وجنبنا غضبه ومعاصيه — د.مريزيق سعد المطيري (@abo_aymen) January 22, 2019

https://twitter.com/rabie1085/status/1087773609597288452?ref_src=twsrc%5Etfw

تمنيت أن أكون بجوارك – شيخي الفاضل – لأسمع تحاورك إن كان من توجيهات أم هو الحضور تسويقاً لتلك البرامج الترفيهية إدخال مسحة الدين عليها لبوس القبول والرضا عذراً لصارحتي المتناهية وإن كنت من أنصار الترفيه البرىء تقديري .🌹 — العسيري (@Assiri66) January 22, 2019

https://twitter.com/MOODIISHA/status/1087765893101379584?ref_src=twsrc%5Etfw

اه بس ياحافظ القران اما منعتك سورة النور من خطط هيئة الترفية بإفساد المجتمع وتغريبه اما منعتك سورة النساء ؟ لم اعد اراك عالما ولا مفتيا ولا حتى شيخا بل انسان مشهور في الدنيا استطاع اشخاص توجيهه كيفما شاوؤ بحسن نية منه او بسوء نية . — سلطان المرشدي (@imamm1433_h) January 23, 2019

https://twitter.com/3bdlellah_/status/1087786216194490368?ref_src=twsrc%5Etfw

فعلاً كان المسؤولين لديهم بعد نظر .. فعندما ابعدوك عن امامة الحرم كانوا يعرفون ماتخفى الانفس بتوفيق من الله. — خالد مخلد الظويفري (@khaled42836587) January 23, 2019