توافق روسي تركي للحفاظ على استقرار إدلب السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام مباحثات جمعته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا، بالتعاون مع تركيا وإيران، لعقد قمة بشأن سوريا.

وقال بوتين إن القمة تهدف للتوصل إلى حل سياسي دائم وأنه سيتم تنسيق موعدها. وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا خطوة إيجابية.

من جانبه، قال أردوغان إن تركيا جاهزة لمواجهة ما وصفها بقوات إرهابية قد تستغل الانسحاب الأمريكي.

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