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بذريعة التصعيد.. إسرائيل تمنع وصول منحة مالية قطرية إلى غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: سيبذل نتنياهو كل ما بوسعه لتجنب اللجوء لانتخابات مبكرة وسط جدل قائم حول أهليته الأمنية
وسائل إعلام إسرائيلية: سيبذل نتنياهو كل ما بوسعه لتجنب اللجوء لانتخابات مبكرة وسط جدل قائم حول أهليته الأمنية
23/1/2019

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز أمس الثلاثاء إلى الجهات المختصة بإلغاء نقل دفعة الأموال القطرية إلى غزة المقررة اليوم الأربعاء.

التفاصيل
  • قرار نتنياهو في أعقاب مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول التصعيد الأخير في غزة، بحسب الهيئة.
  • سبق أن منعت إسرائيل دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية في غزة، الشهر الجاري أيضا بسبب الاشتباكات على الحدود، قبل أن يتم رفع المنع الأحد الماضي.
  • في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سمحت إسرائيل بالبدء في ضخ أموال على دفعات بقيمة 90 مليون دولار على مدار 6 أشهر لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوقود.
  • لم يصدر أي تعليق فوري من حماس على قرار نتنياهو بتعليق الدفعة الثالثة للمنحة القطرية لقطاع غزة.
  • استشهد في وقت سابق الثلاثاء فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قطاع غزة جراء هجوم مدفعي للجيش الإسرائيلي.
  • قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقع رصد تابع لحماس إثر إصابة ضابط بجروح طفيفة خلال أعمال شغب عنيفة في قطاع غزة شملت إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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