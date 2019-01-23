بذريعة التصعيد.. إسرائيل تمنع وصول منحة مالية قطرية إلى غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز أمس الثلاثاء إلى الجهات المختصة بإلغاء نقل دفعة الأموال القطرية إلى غزة المقررة اليوم الأربعاء.

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