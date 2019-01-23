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المري: إطلاع 400 منظمة دولية على انتهاكات الإماراتيين بحقنا

23/1/2019

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن الدوحة وثقت انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها أبوظبي بحق الشعب القطري.

وذكر المري، خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة بجنيف أن قطر أعدت تقريرا عن عدم التزام الإمارات بتوصيات محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحق الطلاب والمواطنين القطريين.

أبرز تصريحات المري
  • لدينا حالات عدة لطلاب قطريين لم يسمح لهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة في الإمارات رغم قرارات محكمة العدل الدولية.
  • أرسلنا 4 توصيات لمحكمة العدل الدولية وطالبناها بتذكير الإمارات بالالتزام بقراراتها واتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذها.
  • سنوجه التقرير إلى 400 منظمة دولية بما فيها المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
  • مستمرون في عملنا بتوثيق جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان في دولة قطر.
  • الانتهاكات متواصلة من جانب دول الحصار الخليجية الثلاث.
  • هناك 3 مواطنين قطريين مختفون في السعودية.
  • وجهنا رسالة لبابا الفاتيكان وطلبنا منه إثارة قضايا حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار مع الإمارات خلال زيارته لـ (أبو ظبي) الشهر المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر
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