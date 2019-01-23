المري: إطلاع 400 منظمة دولية على انتهاكات الإماراتيين بحقنا

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن الدوحة وثقت انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها أبوظبي بحق الشعب القطري.

وذكر المري، خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة بجنيف أن قطر أعدت تقريرا عن عدم التزام الإمارات بتوصيات محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحق الطلاب والمواطنين القطريين.

أبرز تصريحات المري