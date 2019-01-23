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الصليب الأحمر يرسل 15 مندوبا لتبادل الأسرى في اليمن

معتقلون في سجن بئر أحمد، الذي تشرف عليه الإمارات في مدينة عدن اليمنية
معتقلون في سجن بئر أحمد، الذي تشرف عليه الإمارات في مدينة عدن اليمنية
23/1/2019

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إرسالها 15 مندوبا لتبادل الأسرى في اليمن، جاء ذلك في بيان للجنة.

بيان المدير الإقليمي للجنة فابريزيو كاربوني
  • اللجنة تأمل وتؤمن بأن الإفراج عن المحتجزين في اليمن ونقلهم حسب ما هو مخطط له سيجلب الارتياح إلى نفوس آلاف العائلات التي فقدت الاتصال بذويها أو انفصلت عنهم جراء النزاع الدائر
  • أتاح الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية اليمنية في عمّان المجال لمزيد من المناقشات حول قوائم المحتجزين التي جرى تبادلها، وهي عملية نأمل أن تحرز تقدمًا في الأيام القادمة.
  • اللجنة الدولية، أجرت استعدادات ملموسة في الميدان، حيث رفعنا عدد الموظفين في اليمن وأرسلنا 15 مندوبًا خصيصًا لإدارة هذه العملية كما نواصل إعادة تأهيل الأماكن التي سيتجمع فيها المحتجزون قبل نقلهم  إلى المطار     
  • نتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني لتجهيز المساعدات الطبية بغرض تقديمها لمن يحتاج إليها من المحتجزين، ونجهز طائرتين تسع كل منهما 200 مسافر لنقل المحتجزين ذهابًا وإيابًا بين صنعاء ومدينة سيئون في اليمن
  • بالرغم مما تحظى به هذه الاستعدادات من أهمية بالغة  لنجاح العملية، إلا أنها ستذهب أدراج الرياح إذا لم ينجز الطرفان النسخة النهائية من قوائم المحتجزين.
  • ندرك الصعوبات التي تكتنف التفاوض في ظل نزاع دائر منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى على الأرجح إلى ذهاب آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، إلا أن الاستمرار في إحراز تقدم بين الطرفين هو الأمل الوحيد لإتمام العملية.
  • هذه لحظة حاسمة لأفراد الشعب اليمني، وفرصة لا بد من اغتنامها لتحقيق خطوة إيجابية إلى الأمام لجلب سلام هم في أمس الحاجة إليه ولعائلات تعاني آلام الانفصال عن ذويها ويتحتم ألا ندع هذه الفرصة تفلت من أيدينا 

 

 خلفيات
  • استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في لجنة تبادل الأسرى
  • كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قال الثلاثاء، إن طرفي الأزمة اليمنية حققا خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بعد أن سلما ملاحظاتهما على الإفادات المتعلقة بالأسرى.
  • طرفا الأزمة في اليمن وقعا اتفاقا في السويد كان من المفترض أن يتم بموجبه الإفراج عن 16 ألف أسيرا ومعتقلا ومختطفاً من الجانبين في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري لكن الاتفاق تعثر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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