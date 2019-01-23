الشرطة الأمريكية:سعوديتان انتحرتا خوفا من العودة إلى السعودية

الشابتان السعوديتان حاولتا الفرار مرات عدة من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية عام 2017.
وُضعت الشابتان في مركز إيواء إلا أنهما تركتا فرجينيا في أغسطس/آب وتوجهتا إلى نيويورك.
شرطة نيويورك: الفتاتان أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية.
شاهد عيان قال إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر/تشرين الأول في ملعب قرب نهر هدسون وبدا أنهما كانتا تضرعان بالدعاء.
وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الشرطة أن الشابتين أشارتا إلى أنهما تفضلان أذية نفسيهما على العودة إلى المملكة العربية السعودية.
قالت والدة الفتاتين للمحققين إنها تلقت اتصالا من مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، في نفس اليوم الذي تم العثور فيه على جثتي ابنتيها، يأمر الأسرة بمغادرة الولايات المتحدة لأن الفتاتين كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على لجوء سياسي في أمريكا، حسبما أفادت شرطة نيويورك.
الشرطة الأمريكية: الفتاتان تالا وروتانا انتقلتا مع والدتيهما من السعودية إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث استقرتا في منطقة فيرفاكس، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن.
روتانا كانت تدرس بجامعة جورج ميسون، لكنها تركتها في الربيع الماضي.
قالت الشرطة إن الفتاتين تركتا منزل أسرتيهما واستقرتا في ملجأ بعد اختفائهما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما أبلغت الأسرة عن اختفاء الشقيقتين في 24 أغسطس/آب 2018.