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سياسة|السعودية

الشرطة الأمريكية:سعوديتان انتحرتا خوفا من العودة إلى السعودية

الشقيقتان السعوديتان تالا(يمين) وروتانا الفارع
الشقيقتان السعوديتان تالا(يمين) وروتانا الفارع
23/1/2019

خلص مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد انتحرتا خوفا من إعادتهما للسعودية.

التفاصيل
  • عثر على روتانا الفارع (22 عاما) وشقيقتها تالا (16 عاما) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدون وجود أي اشارات تدل على صدمة.
  • الشابتان كانتا ترتديان ملابس باللون الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق.    
  • رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون: توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار.
  • سامبسون: ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول إلى نهر هدسون.

طلب اللجوء
  • بعد وفاة الشقيقتين، ظهر شرطي ليؤكد أن الشقيقتين تقدمتا بطلب لجوء، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
  • السفارة السعودية في واشنطن نفت تقارير اللجوء.
  • فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن كتبت على تويتر: التقارير بأننا أمرنا أي شخص مرتبط بالشقيقتين تالا وروتانا الفارع مغادرة الولايات المتحدة بسبب طلب اللجوء غير صحيحة بالمطلق.

https://twitter.com/FatimahSBaeshen/status/1058469117823537155?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفية
  • الشابتان السعوديتان حاولتا الفرار مرات عدة من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية عام 2017.    
  • وُضعت الشابتان في مركز إيواء إلا أنهما تركتا فرجينيا في أغسطس/آب وتوجهتا إلى نيويورك.
  • شرطة نيويورك: الفتاتان أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية.
  • شاهد عيان قال إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر/تشرين الأول في ملعب قرب نهر هدسون وبدا أنهما كانتا تضرعان بالدعاء.    
  • وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الشرطة أن الشابتين أشارتا إلى أنهما تفضلان أذية نفسيهما على العودة إلى المملكة العربية السعودية.
  • قالت والدة الفتاتين للمحققين إنها تلقت اتصالا من مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، في نفس اليوم الذي تم العثور فيه على جثتي ابنتيها، يأمر الأسرة بمغادرة الولايات المتحدة لأن الفتاتين كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على لجوء سياسي في أمريكا، حسبما أفادت شرطة نيويورك.
  • الشرطة الأمريكية: الفتاتان تالا وروتانا انتقلتا مع والدتيهما من السعودية إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث استقرتا في منطقة فيرفاكس، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن.
الشقيقتان السعوديتان تالا(يمين) وروتانا الفارع
  • روتانا كانت تدرس بجامعة جورج ميسون، لكنها تركتها في الربيع الماضي.
  • قالت الشرطة إن الفتاتين تركتا منزل أسرتيهما واستقرتا في ملجأ بعد اختفائهما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما أبلغت الأسرة عن اختفاء الشقيقتين في 24 أغسطس/آب 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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