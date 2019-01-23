اعتقال 4 أشخاص خططوا لمهاجمة بلدة مسلمة في نيويورك

اعتقلت السلطات الأمريكية أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة شمالي ولاية نيويورك.

وقالت السلطات، في مؤتمر صحفي، إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية مع المعتقلين أمس الثلاثاء.

كشف المؤامرة:

باتريك فيلان قائد شرطة جريس في نيويورك، قال إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلًا له على صورة لطالب آخر وقال له "إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟".

تم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

التحقيقات قادت الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.

خطة الهجوم: