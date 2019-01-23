اعتقال 4 أشخاص خططوا لمهاجمة بلدة مسلمة في نيويورك

اعتقلت السلطات الأمريكية أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة شمالي ولاية نيويورك.
وقالت السلطات، في مؤتمر صحفي، إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية مع المعتقلين أمس الثلاثاء.
كشف المؤامرة:
- باتريك فيلان قائد شرطة جريس في نيويورك، قال إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلًا له على صورة لطالب آخر وقال له "إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟".
- تم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.
- التحقيقات قادت الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.
خطة الهجوم:
- المجموعة خططت لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترًا شمال غربي مدينة نيويورك. وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين ذوي الأصول الأفريقية.
- يواجه برايان كولانري (20 عامًا) وأندرو كرايسل (18 عامًا) وفينسنت فيترومايل (19 عامًا) تهما تتعلق بالأسلحة وبالتآمر.
- الطالب البالغ من العمر 16 عامًا يواجه نفس التهم لكن لم يتم الكشف عن اسمه نظرًا لصغر سنه.
- فيلان قال إنه تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في منزل الطالب.
- وكانت إسلامبرغ هدفا في الماضي. فقبل نحو عامين، عوقب رجل من تنيسي بالسجن حوالي 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.