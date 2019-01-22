وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية شلّت قدرات مجلس التعاون

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر أخذت مسارا ناجحا في سياستها الخارجية وثبت ذلك في مجالات عديدة مثل المساهمة في حل النزاعات بدارفور ولبنان.

تصريحات الوزير