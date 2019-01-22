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هدنة جديدة لوقف القتال بين الفصائل في ليبيا

اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
22/1/2019

اتّفقت فصائل ليبية متقاتلة على هدنة جديدة من أجل وضع حد لاشتباكات دامية استمرّت نحو أسبوع جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلن مسؤولون.

أسبوع من الاشتباكات:
  • شهد جنوب العاصمة الليبية، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات بين "قوة حماية طرابلس"، وهي تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، وبين "اللواء السابع مشاة" من ترهونة (غرب).
  • الاشتباكات أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وجرح 65 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
  • مسؤول حكومي، قال الأحد، لـ"رويترز" إن مصورًا مستقلًا سبق له العمل لحساب وكالة أسوشييتد برس ومؤسسات إخبارية أخرى قُتل بقذيفة طائشة أثناء تغطيته الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في طرابلس.
  • القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي، خرق بذلك وقفًا هشا لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

هدنة جديدة:
  • تنص الهدنة الجديدة التي وقّعها في العاصمة الليبية مسؤولون من طرابلس وترهونة، على انكفاء عناصر "قوة حماية طرابلس" و"اللواء السابع مشاة" إلى مدينتيهما.
  • الاتفاق ينص أيضًا على تبادل أسرى وجثامين مقاتلين سقطوا في الاشتباكات.
  • تم التوّصل إلى الهدنة بموجب وساطة تولّاها عدد من الشخصيات النافذة في مدينة بني وليد الواقعة على بعد 170 كيلومترًا جنوب شرقي طرابلس.

  • بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، أعلنت على تويتر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة قد اتّصل بـ"حكماء" و"أعيان" بني وليد وشكرهم "على الجهود الجبارة التي بذلوها لإعادة الوئام والسلم بعد الاشتباكات الدامية جنوبي العاصمة.
  • البعثة تابعت في بيانها على تويتر أن سلامة "تمنى النجاح والتطبيق الصادق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل جهودهم".
  • الأحد الماضي، دعا سلامة جميع الأطراف المتناحرة في الجنوب إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد سقوط مدنيين وبعد تقارير عن تحشيد قوات مسلحة في الجنوب.

خلفية:
  • بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، أسفرت المعارك بين المجموعات المسلّحة عن 117 قتيلًا على الأقل وأكثر من 400 جريح.
  • تتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب وقوات يقودها اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر.
  • الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس، تقول إنها توالي حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، لكن المسلّحين يميلون للخروج عن سيطرة زعمائهم.
  • بعد اشتباكات دامية شهدتها طرابلس العام الماضي أعلنت حكومة الوفاق عن إصلاحات أمنية للحد من سلطات الفصائل المسلّحة في العاصمة الليبية.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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