هدنة جديدة لوقف القتال بين الفصائل في ليبيا

اتّفقت فصائل ليبية متقاتلة على هدنة جديدة من أجل وضع حد لاشتباكات دامية استمرّت نحو أسبوع جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلن مسؤولون.

أسبوع من الاشتباكات:

شهد جنوب العاصمة الليبية، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات بين "قوة حماية طرابلس"، وهي تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، وبين "اللواء السابع مشاة" من ترهونة (غرب).

الاشتباكات أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وجرح 65 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

مسؤول حكومي، قال الأحد، لـ"رويترز" إن مصورًا مستقلًا سبق له العمل لحساب وكالة أسوشييتد برس ومؤسسات إخبارية أخرى قُتل بقذيفة طائشة أثناء تغطيته الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في طرابلس.

القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي، خرق بذلك وقفًا هشا لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

هدنة جديدة:

تنص الهدنة الجديدة التي وقّعها في العاصمة الليبية مسؤولون من طرابلس وترهونة، على انكفاء عناصر "قوة حماية طرابلس" و"اللواء السابع مشاة" إلى مدينتيهما.

الاتفاق ينص أيضًا على تبادل أسرى وجثامين مقاتلين سقطوا في الاشتباكات.

تم التوّصل إلى الهدنة بموجب وساطة تولّاها عدد من الشخصيات النافذة في مدينة بني وليد الواقعة على بعد 170 كيلومترًا جنوب شرقي طرابلس.

اتصل صباح اليوم غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام بالشيخ محمد البرغوثي الورفلي وشكره ومن رافقه من الحكماء والاعيان على الجهود الجبارة التي بذلونها لإعادة الوئام والسلم بعد الاشتباكات الدامية في جنوبي العاصمة، وتمنى النجاح والتطبيق الصادق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل جهودهم pic.twitter.com/lCYgTaYtxW — UNSMIL (@UNSMILibya) January 21, 2019

بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، أعلنت على تويتر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة قد اتّصل بـ"حكماء" و"أعيان" بني وليد وشكرهم "على الجهود الجبارة التي بذلوها لإعادة الوئام والسلم بعد الاشتباكات الدامية جنوبي العاصمة.

البعثة تابعت في بيانها على تويتر أن سلامة "تمنى النجاح والتطبيق الصادق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل جهودهم".

الأحد الماضي، دعا سلامة جميع الأطراف المتناحرة في الجنوب إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد سقوط مدنيين وبعد تقارير عن تحشيد قوات مسلحة في الجنوب.

تعبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن تحشيد قوات مسلحة، وفي ظل بيانات وبيانات مضادة مما ينذر بوقوع نزاع وشيك… https://t.co/k9eK5egSFj pic.twitter.com/7Pc9HddxBb — UNSMIL (@UNSMILibya) January 20, 2019

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