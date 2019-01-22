في حضرة الأهرامات.. ماذا يحدث بـ"نزلة السمان" المصرية؟

أثارت الاشتباكات، أمس، بين أهالي منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة، وقوات الشرطة المصرية التي حضرت لإزالة مجموعة من المنازل بدعوى مخالفتها، ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لبعض من أهالي نزلة السمان المتضررين وهم يبثون شكواهم ويناشدون المسؤولين بعدم هدم بيوتهم، لاسيما وأنهم ممن أيدوا أحداث "30 يونيو"، وفق قولهم.

كما تداول ناشطون مقاطع أخرى لأفراد من الأمن يقتحمون فندقًا بالمنطقة، ويطالبون السياح بالمغادرة بشكل مهين، ما وصفه النشطاء بأنه إضرار بالسياحة المصرية.

ماذا يحدث في نزلة السمان؟

عدد من أهالي نزلة السمان والمرشدين السياحيين، تجمهروا اعتراضًا على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم وبعض المحال التجارية بالمنطقة، قبل أن تتصاعد الأحداث.

المنطقة شهدت وجودًا أمنيًا مكثفًا، قبل أن تتطور الأحداث وتقوم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الغاضبين، الذين تصدوا لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم.

أهالي المنطقة رفعوا لافتات كتبوا عليها "نزلة السمان مش للبيع"، و"مش هنسيبها"، "معانا عقود ملكية ومش هنمشي"، وأشار ناشط حقوقي بالمنطقة إلى أن سبب غضب الأهالي هو عدم التواصل مع المسؤولين في محافظة الجيزة ودفعهم بالشرطة لمواجهة المواطنين.

بعض الأهالي المتضررين، أكدوا أن القرارات الجديدة بإزالة منطقة السمان تأتي في سلسلة إخلاء عدد من المناطق عالية القيمة في القاهرة والجيزة، لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة لصالح رجال أعمال خليجيين.

ناشطون من المنطقة أشاروا –في تصريحات لصحف محلية- إلى أن أجهزة الأمن قامت بإزالة مبان مقامة منذ أكثر من خمسين عامًا ومقيدة بالضرائب العقارية وبها مرافق كعدادات الكهرباء منذ الستينيات، ولا يوجد قرار بهدمها أو إعلان مسبق.

من جانبها، نفت محافظة الجيزة، في بيان، صحة ما تردد من شائعات بشأن إزالة عدة بيوت مأهولة بالسكان في نزلة السمان بمنطقة الأهرام، وأن العقارات التي أٌزيلت مؤخرًا وعددها أربعة، صدر بشأنها قرارات.

بيان محافظ الجيزة:

لا صحة لما تم تداوله من شائعات بشأن إزالة منازل بنزلة السمان.

العقارات التي أٌزيلت مؤخراً صدر بشأنها قرارات.

تؤكد محافظة الجيزة على احترامها الكامل لأهالي نزلة السمان بمنطقة الأهرام وتنفى ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إزالة العقارات الموجودة بنزله السمان والمأهولة بالسكان.

لا صحة لتلك المعلومات المغلوطة وأن أعمال الإزالة والتي تم تنفيذها بحرم المنطقة الثرية بمنطقه الأهرامات تتم بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية هي أعمال إزالة لـ 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

أصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بمراعاة الجانب الأثري لمنطقه الأهرامات العريقة والتي تأتي إليها الوفود السياحية للاستمتاع بالتراث الأثري الذي لا مثيل له بالعالم وقاموا ببناء وتعلية العقارات مما يشوه المنظر العام للمنطقة الأثرية ولم تمتد أعمال الإزالة إلى أي مبان مأهولة بالسكان من قريب أو بعيد.

تهيب محافظه الجيزة بالسادة المواطنين عدم تداول تلك الشائعات والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام.

أوامر بإزالة التعديات: