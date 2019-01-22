شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى في سجن عوفر برام الله

أصيب أكثر من مائة أسير في سجن عوفر غربي رام الله، أمس الإثنين، بعد عدة اقتحامات من قبل قوات الاحتلال، فيما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي نابلس بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي.

وينظم ناشطون فلسطينيون، ظُهر اليوم، وقفة تضامنية مع الأسرى في معتقل "عوفر" في "دوار المنارة" برام الله.

اعتداءات في "عوفر":

نادي الأسير، أعلن في بيان، عن إصابة أكثر من مائة أسير في معتقل "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال على أقسام الأسرى منذ صباح أمس.

قوات الاحتلال استخدمت خلال الاقتحامات، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوى، والكلاب البوليسية.

غالبية الإصابات بين صفوف الأسرى كانت بالرصاص "المطاطي"، نقل جزء كبير منهم إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وجرى إعادة بعضهم إلى المعتقل لاحقًا، فيما بقي قرابة 20 أسيرًا في المستشفيات.

يوم الأحد، نفذت قوات القمع اقتحامًا لقسم 17، وأمس الإثنين، أعادت اقتحام قسم 15، ولاحقًا نفذت اقتحامًا بواسطة أربع وحدات هي: "درور، والمتسادة، واليماز، واليمام" طال كافة أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلت عن الأسرى في معتقل "عوفر"، أن الاعتداء عليهم كان من خلال فتح باب الغرف بشكل منفرد، وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل في الوقت ذاته، وأشاروا إلى أن هذه أشرس عملية اقتحام واعتداء يتعرضون لها.

قدري أبو بكر رئيس الهيئة، حمّل حكومة الاحتلال وإدارة معتقل "عوفر" على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة بحق المعتقلين، والمستمرة لليوم الثاني على التوالي، المتمثلة باقتحام الأقسام والغرف بشكل انتقامي وحشي وجنوني.

ردًا على الاقتحامات غير المسبوقة في المعتقل، قرر الأسرى الإعلان عن خطوات نضالية، ستتبلور خلال الساعات القادمة ومن كافة الفصائل، علمًا بأن الأسرى ومنذ الأحد أرجعوا وجبات الطعام وأغلقوا الأقسام، وفق نادي السير.

هذا الاعتداء لم يشهده الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي ينذر بالخطورة الشديدة على حياتهم ومصيرهم خاصة بعد القرارات التي أعلنتها حكومة الاحتلال حيال إجراءات جديدة ستنفذها بحق الأسرى والتي عرفت بتوصيات اللجان التي شكلها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان.

في عام 2007، نفذت قوات القمع اقتحاما في معتقل "النقب الصحراوي" عام 2007 الذي ارتقى خلاله الشهيد محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه.

نادي الأسير، طالب مجددًا، المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة التدخل لوقف التصعيد والاعتداء الوحشي الذي يتعرض له أسرى معتقل "عوفر"، البالغ عددهم 1200 أسير.

شهيد في نابلس

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب محمد فوزي عدوي (36 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، على حاجز "حوارة" جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

مصادر أمنية، أفادت بأن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب عدوي وأصابوه بصورة مباشرة ليعلن لاحقًا عن استشهاده.

جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية، زعما أن الشاب تم تحييده بعدما طعن أحد الجنود الإسرائيليين على الحاجز العسكري، لكنه أصاب السترة الواقية.

وفق رواية الاحتلال، الشاب ركض باتجاه أحد الجنود في موقع الحراسة، وحاول طعنه، إلا أن جنديًا آخر تواجد في المكان أطلق عليه النار، فأصيب، ووصفت إصابته بالخطيرة جدًا، قبل الإعلان عن استشهاده.