البث الحي
سياسة|روسيا

شاهد: فشل محاولة اختطاف طائرة ركاب روسية

لحظة اعتقال الراكب من على متن الطائرة
لحظة اعتقال الراكب من على متن الطائرة
22/1/2019

قال محققون روس إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

التفاصيل:
  • المحققون أضافوا أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسارها مشيرين إلى أنه كان مخمورا.
  • مسؤولو أمن روس قالوا إن طائرة ركاب كانت متجهة من سيبيريا إلى موسكو اضطرت للهبوط في مدينة خانتي مانسيسك اليوم الثلاثاء بعد أن طلب أحد الركاب تغيير مسارها.
  • هناك تقارير متضاربة عن الراكب فقالت بعض وكالات الأنباء الروسية إن الشرطة ألقت القبض عليه عند هبوط الطائرة فيما ذكرت وكالات أخرى إنه ما زال في الطائرة ونجح في السيطرة عليها.
  • الطائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) وهي من طراز إس.يو 1515 أقلعت من مدينة سورجوت في طريقها إلى موسكو.
  • اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قالت إن قائد الطائرة قرر الهبوط في مطار مدينة خانتي مانسيسك في سيبيريا بعد أن طلب الراكب ذلك.
  • متحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أعلنت أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
  • وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلت عن المتحدثة سفيتلانا بيترينكو القول: "تم توقيف الرجل"، وكشفت عن أنه ثمل.

 

  • وكالة انترفاكس الروسية للأنباء قالت في وقت سابق نقلا عن مصادر ملاحية إن الرجل طلب تحويل مسار طائرة الركاب إلى أفغانستان.   
  • المحققون أفادوا في بيان "بعد أن هدد بأنه يحمل سلاحا، حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسار الطائرة".
  • وسائل الإعلام الرسمية الروسية نشرت فيديو صوره أحد الركاب على ما يبدو، يظهر الرجل أثناء اعتقاله من جانب رجال مسلحين ملثمين داخل الطائرة.
  • شركة ايروفلوت " أكدت عدم تعرض أي من الركاب أو الطاقم لأذى" وبأنها أرسلت طائرة لنقل الركاب إلى موسكو.
     

    صورة نشرتها وسائل الإعلام الروسية للمشتبه به في محاولة اختطاف الطائرة
المصدر : وكالات + يوتيوب
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)