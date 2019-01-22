شاهد/ بعين الجزيرة: الاحتلال يفتتح شارعا في محيط القدس

تناولت فقرة بعين الجزيرة على شاشة الجزيرة مباشر قضايا إخبارية وإنسانية رصدتها كاميرات الجزيرة حول العالم وفيما يلي أبرز تلك الموضوعات

مطار رامون / شمال إيلات

إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا شمال مدينة إيلات على البحر الأحمر

مراقبون يعزون إقامة المطار الذي افتتحته إسرائيل أمس الإثنين في إيلات لابتعادها عن مرمى صواريخ غزة التي تطال مطار تل أبيب

الأردن اعترض على إقامة المطار بسبب تأثيره السلبي على مطار العقبة والسياحة في المدينة

قطاع غزة

مطار ياسر عرفات كان يجسد رمزا لآمال الفلسطينيين في الاستقلال بعد اتفاق أوسلو

المطار تحول إلى أطلال جراء تعرضه للقصف الإسرائيلي مرات عدة منذ عام 2001

الهياكل الخرسانية هي ما تبقى من قاعات الوصول والمغادرة لمطار ياسر عرفات الذي افتتح 1998

القدس المحتلة

إدانة واسعة لافتتاح الاحتلال شارعا في محيط القدس يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تقول إن الشارع شاهد على تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين

كوكس بازار – بنغلاديش

المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار تزور بنغلاديش لتفقد مخيمات الروهينغيا

لاجئو الروهينغيا يعيشون أوضاعا صعبة بعد فرارهم من ميانمار وتحذيرات من انتشار الأمراض

مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا فروا منذ أغسطس 2017 هربا من قمع ومجازر جيش ميانمار

450 هندوسيا في مخيمات بنغلاديش يعبرون عن استيائهم بسبب توقف خطط إعادتهم إلى ميانمار

نيودلهي – الهند

مرور نحو 100 يوم على إطلاق الهند أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

الحكومة الهندية: برنامج"مودي كير" يغطي نحو 500 مليون فقير في البلاد

الحكومة الهندية تقول إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يشعر الفقراء بمميزات "مودي كير"

إنفاق الحكومة الهندية على الرعاية الصحية العامة يصنف من بين الأسوأ في العالم

"أوكسفام" تقول إن العديد من الفقراء غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية المجانية

تايوان

العديد من سكان تايوان يلجأون إلى أدوية الطب التقليدي بدلا من زيارة الطبيب

مخاوف من اندثار متاجر الطب الصيني التقليدي بعد إغلاق المئات منها

الحكومة لم تصدر أي تراخيص جديدة لمحلات الطب التقليدي منذ 20 عاما

بعين الجزيرة.. فقرة تضم صورا حصرية ولقاءات التقطتها كاميرات قنوات الجزيرة حول العالم