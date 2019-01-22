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رسالة تكشف تصفية وإخفاء عشرات المعتقلين في سجون الإمارات باليمن

معتقلون في سجن بئر أحمد، الذي تشرف عليه الإمارات في مدينة عدن اليمنية
معتقلون في سجن بئر أحمد، الذي تشرف عليه الإمارات في مدينة عدن اليمنية
22/1/2019

كشفت رسالة خطية وجهها معتقلون يمنيون في أحد السجون التي تشرف عليها قوات موالية للإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن إلى نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري عن تصفية 23 معتقلا

 

  • ذكرت رسالة المعتقلين في سجن بئر أحمد الشهير بمدينة عدن أن أغلب السجناء هم من أفراد "المقاومة الشعبية" وقوات "الجيش الوطني"، الذين شاركوا بالمواجهات ضد مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين).
  • تضمنت الرسالة مرفقاً بأسماء 23 معتقلاً تعرضوا للتصفية في السجون، بعد أن اعتقل أغلبهم على أيدي قوات الأمن التي يقودها مدير أمن عدن المقرب من الإمارات، اللواء شلال علي شائع، والقيادي في قوات "الحزام الأمني" التابعة لأبوظبي، منير اليافعي، والمعروف بـ"أبو اليمامة".
  • نشر المعتقلون في رسالتهم أسماء 23 آخرين صٌنفوا كمفقودين في "السجون السرية"، خمسة منهم على الأقل اعتقلوا على أيدي قوات التحالف السعودي الإماراتي والبقية أغلبهم لدى قوات الحزام الأمني وأمن عدن.
  • وكشفت الرسالة المفتوحة إلى وزير الداخلية اليمني عن وجود 16 سجيناً من أفراد الجيش لا يزالون في سجن بئر أحمد، لم تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم بالنظر في ملفاتهم.
المصدر : الجزيرة مباشر + العربي الجديد
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