الجزيرة تندد بسحب تراخيص مراسلين لها في السودان

نددت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان لها بسحب تراخيص مراسلين ومصور في مكتبها في العاصمة السودانية الخرطوم.
أهم ما جاء في بيان شبكة الجزيرة الإعلامية:
- الإجراء متعسف وفاقد لأي مبررات موضوعية، ومناقض لحرية الإعلام.
- شبكة الجزيرة تؤكد أن مراسليها ملتزمون بسياستها التحريرية في تغطية الشأن السوداني، وتطورات الأحداث الجارية في البلاد.
- الجزيرة تؤكد تمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها، والتزامها في كل تغطياتها وبرامجها بأرقى المعايير المهنية التي تبنتها منذ انطلاقها.
- الجزيرة تُذكر بأن مجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي السوداني اعتمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، الزملاء المذكورين ضمن قائمة تضم طاقم المكتب لتجديد تراخيصهم لعام 2019.
- الجزيرة تجدد حرصها الدائم على نقل أخبار السودان إلى مشاهديها في كل أنحاء العالم بكل احترافية، وعرض مختلف الآراء ووجهات النظر لتقديم صورة حقيقية لما يجري هناك، رغم كل التحديات التي تواجهها طواقمنا على الأرض.
- الجزيرة تعرب عن أملها في أن تُعيد السلطات السودانية تراخيص العمل للزملاء المذكورين في أقرب وقت ممكن، وتمكنهم من أداء مهامهم في ظروف آمنة ودون مضايقات.
- كان جهاز الأمن السوداني قد أبلغ مدير مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في الخرطوم سحب رخصتي عمل الزميلين أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد المراسلين في المكتب، وسحب ترخيص الزميل المصور بقناة الجزيرة مباشر بدوي بشير.