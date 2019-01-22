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سياسة|الكويت

الأمم المتحدة تُعين كويتية أمينا تنفيذيا لـ"الإسكوا"

رولا دشتي - الكويت
رولا دشتي - الكويت
22/1/2019

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، تعيين الكويتية رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"

 

  • قال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستافان دوجاريك "السيدة رولا دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم، الذي أعرب الأمين العام له عن شعوره بالامتنان لالتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
  • رولا دشتي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة وإحدى عضوات مجلس التخطيط الأعلى في الكويت.
  • شغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 2012 إلى 2014 ولعبت دورا محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للانتخابات البرلمانية.
  • في مايو/أيار 2009، أصبحت رولا مع ثلاث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.
  • تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز – بالتيمور الأمريكية ودرجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة ولاية كاليفورنيا – ساكرامنتو.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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