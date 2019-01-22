الأمم المتحدة تُعين كويتية أمينا تنفيذيا لـ"الإسكوا"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، تعيين الكويتية رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"

الأمين العام @antonioguterres يعين الدكتورة رولا دشتي (#الكويت) بمنصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا #الاسكوا @UNESCWA

خلفا للعراقي محمد علي الحكيم⬇️ https://t.co/ZPlQVzs3hO — الأمم المتحدة (@UNarabic) January 22, 2019